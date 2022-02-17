新加坡將放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境的旅客，抵境後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。星國也將持續擴大適用接種者免隔離的國家。

新加坡將所有國家及地區依風險程度分成4類，對風險程度最低的第一類國家及地區單邊開放，來自台灣、中國、香港及澳門的旅客入境後不需隔離，只要在機場接受PCR檢測，結果呈陰性即可自由活動。來自其他類別國家的旅客則依風險程度適用不同檢疫規定，風險較高者必須在指定設施隔離。

星國衛生部今天表示，有鑒於新加坡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生率跟多數其他國家差不多，境外移入案例不太會影響本土疫情，政府重點轉向讓重症發生可能性較低的旅客入境更為方便。

為此，衛生部指出，將調整國家及地區分類，原本第一類保持不變，旅客可繼續享有入境免隔離；現有第2、第3及第4類將合併成「一般旅遊」級別，從這些地方入境者都只需在住所隔離7天。同時會增設新的「限制」類別，列入需實施更嚴格邊境管制措施的國家。

衛生部表示，自21日晚上11時59分起，多項新措施將上路，包括入境後需隔離的旅客，隔離天數一律為7天。

其他措施還包括來自第一類國家及地區的旅客，以及使用「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境者，抵境後不須接受核酸檢測（PCR），但必須在入境24小時內到檢測中心進行抗原快速檢測；已接種的長期准證持有者入境新加坡前，無須事先申請入境許可。

另外，有鑒於香港目前疫情惡化，衛生部表示，將從24日晚上11時59分起，調整香港的分類至「一般旅遊」類別，也就是由香港入境者需隔離7天。新加坡同時會單向對香港啟動「疫苗接種者旅遊通道」。

新加坡先前為了遏止Omicron變異株傳播，將VTL機票配額減半，但隨著更多人接種疫苗，疫情趨穩，新加坡民航局今天宣布，即日起至3月4日，逐步將VTL入境旅客人數上限從目前的5000人增至1萬5000人。

除了香港，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國也將納入新加坡「疫苗接種者旅遊通道」適用國家，民航局表示，從25日起，來自上述4個地方的旅客可使用此通道入境。

在新加坡持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」之際，民航局表示，星國即將與以色列、菲律賓建立雙向免隔離旅遊通道，自3月4日起，來自以、菲兩國的旅客可使用VTL入境。

目前共有24國的旅客可使用「疫苗接種者旅遊通道」入境新加坡，包括澳洲、汶萊、加拿大、法國、德國、印度、印尼、義大利、馬來西亞、荷蘭、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國及美國等。

此外，星媒報導，新加坡衛生部長王乙康今天表示，新加坡正歷經Omicron疫情，每天新增病例仍在攀升。這波疫情預計在未來幾週達到高峰，之後病例可能急遽下降，到時就能放寬防疫措施，過更正常的生活。