資深藝人巴戈今晚(16日)因胰臟癌，病逝台北長庚醫院，享壽67歲，震驚社會。事實上胰臟癌被稱作「癌王」，過往曾帶走許多公眾人物，台南市立安南醫院醫療副院長、腸胃科醫師許秉毅就提醒，7種人是胰臟癌的高危險群，並提出2種盡早發現的預防方法

胰臟癌帶走了巴戈，事實上過去就有許多公眾人物也因此病而過世，包括前駐泰代表李應元、名嘴劉駿耀、國民黨新北市議員唐慧琳等都因胰臟癌過世，傳奇體育主播傅達仁也是忍受不了胰臟癌折磨，不但在2016年舉辦生前追思會，更呼籲政府盡速通過安樂死法案，但遭總統蔡英文否決，最終在2年後選擇前往瑞士接受安樂死。

許秉毅去年10月曾在臉書《吃病》中提到關於胰臟癌的資訊，他指出，胰臟癌之所以讓人為之色變，在於初期症狀非常不明顯，由於隱身在胃部後方，就連超音波都難以抓出，高達85%的胰臟癌患者初次就診時，就已經是末期，根本無法開刀，更有9成患者一年內會死亡。

許秉毅指出，胰臟癌高危險群有7類人士：

1.高齡族群：平均胰臟癌診斷年齡為71歲，3分之2在65歲以上，絕大多數都至少超過45歲。

2.新診斷糖尿病：當中有1%到3%的患者有胰臟癌。

3.酗酒人士。

4.三酸甘油脂>500毫克／百毫升的人。

5.胰臟囊腫。

6.家族遺傳：家族中有2位或以上的人就要特別注意了。

7.致癌基因突變：BRCA1、BRCA2基因突變，容易轉為乳癌、卵巢癌與胰臟癌。

許秉毅表示，胰臟癌篩檢時，只有小於2公分才有意義，因為這時候還能靠動手術治療，他提出2種可以提早發現的辦法，其一是每年定期做一次腹部超音波，若胰臟癌指標(CA19-9)、胰臟癌發炎指標(澱粉酶)有異常，就該做進一步檢查。其二則是3年做一次腹部磁振造影檢查，可較為精準見測出小型胰臟癌工具，只是費用昂貴，一次約要花費1.1萬元。