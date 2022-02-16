胰臟癌早期難察覺 醫曝出現「8大症狀」要注意

資深藝人巴戈今（16日）晚間，因胰臟癌擴散病逝台北長庚醫院，享年67歲，讓不少人相當震驚。外科醫師江坤俊曾表示，胰臟癌又稱「癌中之王」，雖然被發現時大多已經是晚期，不過還是有跡可循，提醒有黃疸，或體重突然減輕、莫名腹瀉，上背部疼痛等症狀的人，應該盡快就醫檢查。

外科醫師江坤俊2020年曾在《江P醫件事》指出，罹患胰臟癌的多數患者，在確診5年後存活率不到20%，加上其被發現時，大多已經是晚期，無法動手術治療，所以胰臟癌又被稱為「癌中之王」。

江坤俊解釋，胰臟藏在肚臍跟胸骨中線的胃後面，位置非常隱密，除非透過電腦斷層掃描，否則難以發現，加上內臟器官很少痛覺神經，基本上不會有任何症狀，除非癌細胞擴散出去，影響到周圍神經，患者才會有明顯痛感。

江坤俊表示，雖然胰臟癌難以察覺，不過還是有跡可循，如有黃疸、體重突然減輕、莫名腹瀉，或上背部疼痛，就是身體往前傾時疼痛會稍微緩解，但往後倒時疼痛會加劇的情況，都應該立刻就醫檢查。

江坤俊提醒，男性罹患胰臟癌的風險較女性高，以及家裡有胰臟癌遺傳史、身材肥胖、經常抽菸、酗酒的人，或是有糖尿病的患者，都是罹患胰臟癌的高危險群。他也強調，如果有發現早期症狀並提早治療，還是可以透過手術解決問題，就算發現時已是晚期，也可以透過一些療法延長壽命以及減輕病痛。

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