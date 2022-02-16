資深藝人巴戈今晚因胰臟癌擴散病逝，享壽67歲。有醫師指出，胰臟癌雖然仍排在國人十大癌症之外，但死亡率卻是排名第七，代表診斷出已晚期的機率高，且罹癌年齡有年輕化的趨勢，過了40歲後明顯增加。

胰臟醫師林相宏日前在臉書發文指出，今年1月國健署公布的十大癌症排行，大腸癌14年蟬聯第一，民眾相對重視預防大腸癌，所以早期大腸癌比例上升，但不得不注意後起追兵，其中胰臟癌發生率第13，死亡率卻第7，意味大部分患者「診斷已經晚期，所以預後非常差」。

林相宏表示，國內近五年胰臟癌的趨勢正在年輕化，雖然平均診斷年齡67歲，不過40歲以後趨勢明顯拉起來了，跟國際情況一樣正在上升中，高風險族群一定要注意胰臟的檢測。

林相宏指出，胰臟癌的成因主要分成兩個部分，先天因素約佔10%，主要與家族和遺傳基因有關，後天因素約佔90%，與個人習慣、環境因素有關，像是抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖/缺乏運動、愛吃高動物性油脂、胰臟結構異常、環境汙染物、非O型血、幽門桿菌感染，都會增加罹患胰臟癌的風險。

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