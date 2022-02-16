日前表態投入國民黨台南市長初選的市議員謝龍介，16日在中天節目「正常發揮」談及台北市長選戰，他表示，自己前段時間有聽到一個內幕，即林佳龍原先傳出要選新北市，但行政院長蘇貞昌有意讓女兒蘇巧慧立委參選，所以林佳龍才選台北市長，也正好民進黨內有人看不慣衛福部長陳時中囂張態度，要挫他銳氣，給林佳龍3個月的時間經營台北市，5月再來決勝負。同台的前民進黨立委郭正亮則坦言，黨內派系有不同的聲音，蔡英文主席可能也感受到了。

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謝龍介16日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，他前段時間有聽到一個小內幕就是，陳時中原先透露，自己非台北市不選，態度很囂張，但黨內有人要挫他的銳氣，傳達並不是只有陳時中能選的聲音，因此，透過人給黨內競爭對手林佳龍一個暗示，不是林佳龍不想選新北市，而是蘇貞昌已經卡在新北要讓女兒蘇巧慧選市長，所以林佳龍沒辦法選，因此，有給了林佳龍大約3個月的時間，讓他就爭取台北市長去努力，最後5月的時候看民調來決勝負。

主持人丹申廣問謝龍介，但是現在民調差10%耶！現在還是陳時中領先嗎？謝龍介說，應該沒有差到這麼多，但還是陳時中領先。而陳時中原先若沒有這麼囂張，黨內大可早早就將他調整職務，開始打選戰。不過，據他了解，民進黨內派系正國會希望縣市長選舉能有一席之地，台南又不願意讓給立委陳亭妃，過去也曾問過林佳龍要不要選台南市長，但林沒有答應，所以民間近期才有說法傳出，不能給黃偉哲選，也不會是陳亭妃。謝龍介續道，這也是為什麼林佳龍敢於表態的原因。就是拿到令箭了，有3個月的時間可以努力。最後，他也祝福林佳龍加油，因為他覺得林佳龍比陳時中還優秀。

對於謝龍介所言，郭正亮補充表示，陳亭妃的初選，不是只有她個人的勝負，而是牽動整個正國會的布局。因為林佳龍如果沒得選、陳亭妃也不能選台南，那黨內的聲音當然就會擺不平。郭正亮坦言，謝龍介的論述，基本上蔡英文主席可能也感受到了，畢竟林佳龍過去在中二選區立委補選幫林靜儀助選，民調也真的確實有上升，而這也讓陳時中夢想中萬眾朝拜的初選舞台出現變數，因為他可能完全沒想到有黨內競爭者這回事，加上陳時中知名度高完全能選其他縣市，新北市也可以考慮跟蘇貞昌對選。