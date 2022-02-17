今年2022的台北市選戰，隨著時間趨近，也開始成為外界討論話題。而藍綠白三大陣營目前傳出的可能參選人，目前戰況如何？據輿情民調網站「台灣議題研究中心（TPOC）」統計數據顯示，綠營可能角逐的前台中市長林佳龍臉書粉絲數接近67萬，遠大於國民黨可能參選人蔣萬安29萬，也超過台北市副市長黃珊珊23萬多。但從近六個月的數據顯示，林佳龍也是四人當中唯一「掉粉」的。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」監測台北市長可能候選人臉書粉專經營數據發現，林佳龍粉絲數與互動數最高位居第一，陳建仁粉絲數最少，但平均每則貼文的互動數達7.7千，排名第二，說明其粉絲黏著度強互動力高黃珊珊則排名第三，蔣萬安則敬陪末座。

而透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析，林佳龍粉絲數與互動數最高林佳龍之貼文在按讚、留言勝過其他三人，唯獨在分享數方面，平均每則貼文較陳建仁少。蔣萬安的發文篇數最多，即便平均一則貼文的互動數較林佳龍低，但總互動量僅落後9%。

而蔣萬安於去年9至11月時歷經連續三個月的互動增長期，數據顯示原因與公投有關，而公投結束後也將其間所獲得的流量，轉換為自身粉絲，於12月時粉絲數大幅增長。

反觀影響力最高的林佳龍雖然粉絲數最多，但從近六個月的數據顯示，林佳龍是四人當中唯一「掉粉」的，近半年總共減少了近2萬名粉絲，然而12月、1月因歷經公投以及中二立委補選，使得貼文的互動量表現亮眼，超過五成與中二補選有關，也在選戰期間也創造驚人流量。不過流量易因選舉結束即消退，大議題潮流下創造的流量並未轉換為粉絲，補選過後的退粉潮將成為隱憂，不可不慎。