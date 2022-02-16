美國海軍與陸戰隊正在研擬輕型登陸艦(Light Amphibious Warship,LAW)的規格與單價，完成之後將公布並尋求有興趣的造船公司。美國海軍認為，未來戰爭可能遇到跳島登陸作戰。

美國海軍學院(USNI)報導，美國海軍LAW工作經理史考特‧希爾里斯(Scott Searles)說：「LAW大約200~400英尺(60~120公尺)，排水量大約3000~ 4000 噸，貨艙面積約740~930平方公尺，可容納75名海軍陸戰隊員和必要的貨物與載具。儘量採用成熟的技術，希望每艘船的價格為1.5億美元或更低。」

二戰結束以來，美國海軍的登陸艦逐漸大型化，特別是登陸氣墊艇（LCAC）的出現，可以將戰車等大型載具遠距離運送到岸上，這使得美軍改成以胡蜂級兩棲攻擊艦為主體，在離海岸仍然有很長距離時就釋放登陸氣墊艇搶灘的模式。然而，號稱中型航空母艦兩棲攻擊艦數量不可能多，若面臨大範圍的海洋跳島戰爭時，會有登陸能量有限的麻煩，這使得現代 LST 型艦艇再次出現吸引力。

在美國國防工業協會-遠征戰鬥會議上，希爾里斯展示的概念圖是很像二戰時期的美軍郡級戰車登陸艦(County Class LST，中華民國海軍的中字級)的現代版，同樣都是採用艦首閘門式，衝上海岸淺水區進行登陸，差別在於艦舯的部分有一大型直升機起降平台。