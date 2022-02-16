資深藝人巴戈胰臟癌擴散病逝 享壽67歲

資深男藝人巴戈16日晚間因胰臟癌，病逝台北長庚醫院，享壽67歲，從8歲出道至今在許多觀眾心中留下深刻印象，突然離開人世也令社會大眾譁然；巴戈生前和多位女神搭檔合作過，其中他和女神謝玲玲從小就認識，他也認了當年追過她，連回憶起和她共舞都覺得真的賺到。

巴戈在演藝圈有眾多好友，其中謝玲玲和方芳芳更是他從小到大的好友，昔日他整理3人年輕時留下的黑白照片，想起高中時曾和謝玲玲一起跳舞，長大後謝玲玲跳一支舞就能吸金200萬元，忍不住開玩笑說，「那我真的賺到好幾百萬」。

巴戈和謝玲玲年輕舊照。(圖/ 巴戈提供)

而巴戈也說到，高中時期的他看著還是國中生的謝玲玲，頭髮明明剪到像西瓜皮，但愛漂亮的關係出去玩都會戴假髮，看起來時髦又亮眼，從小就是個女神；巴戈被問及當年有沒有追過謝玲玲，他也大方地承認，「有追沒有到啊」。

巴戈被譽為演藝圈長青樹，他從8歲就以童星身分出道，成年後也在主持領域有好的表現，像是與鄒美儀以《雙星報喜》蟬聯二座金鐘獎最佳主持人，之後更與方芳芳主持《就在今夜》，又獲得金鐘獎肯定；今晚無預警傳出因胰臟癌，病逝台北長庚醫院，享壽67歲，令外界相當錯愕。