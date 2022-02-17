18歲中美混血谷愛凌繼上回在女子大跳台項目中，前兩跳表現穩定，最後一回合首度挑戰空翻4周半轉體1620度的高難度動作，成功逆轉入手人生第一面金牌。15日舉行自由式女子滑雪坡道障礙賽最終戰，前兩次狀況不佳的谷愛凌，在最後一回合展現絕佳的抗壓性，滑出86.23的好成績，驚險奪得銀牌，賽後也在社群平台po出自己在床上雀躍跳舞的影片，調皮的她讓粉絲直呼「太可愛了」。

北京冬奧15日舉行自由式女子滑雪坡道障礙賽，谷愛凌背負超過十億人的期待，儘管第二回合表現出現失誤，不過她最後一跳展現驚人的抗壓性，再次逆轉奪得高分86.23分，驚險拿下銀牌。喜悅之情實在藏不住，比完賽回到家後，谷愛凌在個人平台曬出自己在床上跳舞慶祝的影片，身穿短版背心、高腰寬褲大秀小蠻腰，明明是慵懶居家服卻能如此時髦，跳者跳著，谷愛凌的頭正對著上方的吊燈撞過去，調皮的她摀著嘴一臉震驚，並表示:「本來想和大家分享我的銀牌慶祝dance party，不小心把她變成了極限運動。」

知名度一夕之間水漲船高，谷愛凌的一舉一動儼然成為鎂光燈下的焦點，曾三度被問及是否已經放棄美國國籍入籍中國大陸，始終巧妙的迴避以「在美國時，我感覺自己是美國人；在中國時，我感覺自己是中國人。」的說法回答。人紅是非多的她，前陣子才對於酸民的指控強硬表態，認為自己不想花太多心思在那些「沒受過教育的人」(uneducated)，更進一步說道:「如果不喜歡我，是他們的損失，反正那些人永遠不會贏得奧運獎牌。」

針對谷愛凌的強勢回擊，知名作家顏擇雅14日更在臉書撰文表示:「谷愛凌這番話已經決定了美國社會對她的觀感。」、「如果她是白人，美國媒體早就狠批痛批這種用詞，逼她出來道歉。」

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）昨在採訪中也大肆抨擊谷愛凌的立場，她認為在代表國家出賽奧運會時沒有中間選項，「你必須選擇一方，要麼是美國人，要麼是中國人，這兩個是完全截然不同的國家。」