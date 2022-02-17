亞昕攜手建築大師柯宏宗 推新莊副都心「日系城中城」

由柯宏宗創辦主持的「元宏聯合建築師事務所」，於去年(2020)獲頒被譽為建築界的奧斯卡獎「WELL健康建築 白金級認證」，成為台灣首棟榮膺全球健康建築最高榮譽的辦公指標，可謂建築界的一大喜訊！元宏贏得肯定，等同宣告台灣對未來建築趨勢的有力掌握，柯宏宗表示，「生活空間與自然共鳴和諧，讓人們從中獲得健康愉悅，就是我定義的『理想建築』。」

【亞昕森中央】公園首排、副都心正中央

柯宏宗過去幾年，一直在探索建築與生態的關聯，思考完善住居的可能，並認為除了空間功能性之外，也應借重自然力量關照人的內在情緒；建築若能朝著與自然共生的方向努力，那麼住在都市叢林的現代人，無論生理抑或心理都將擁有健康。獲獎後，正當柯宏宗還在思忖如何將「建築與自然共榮」、「讓生態走向生活」等理想在新作中實現時，【亞昕森中央】找上了他。

座落於新莊副都心正中央、全區面向4800坪塭仔底濕地公園首排的【亞昕森中央】，擁2100坪壯闊基地並以雙塔型態問世，一棟是住宅、一棟為辦公，聯繫兩棟間的空中走廊既有功能屬性，亦是景觀取向的綠色空間。進入建築內部，「自然感」同樣處處可尋，無論是電梯外特設的半戶外交誼座、賞景陽台、共享區招引住戶聚首的公共設施，每層皆有模擬自然的「室」外桃源，原來擺脫城市喧囂、投身自然懷抱，可以隨時隨地、也能隨心所欲。

【亞昕森中央】座落於新莊副都心正中央、全區面向4800坪塭仔底濕地公園首排。(圖/亞昕建設提供)

住商共榮 呼應自然界多元融合

許多「自然系建築」僅要求植栽在皮層表露，這樣的作法無法滿足柯宏宗。他想傳達更深層的內涵與「生態群」的概念。他說，「既然是多變的『生態』、多元的『群』，表現方法就不可能單一。」，因此他所設計的商辦與住宅迥然不同、各異其趣。

商辦的設計是藉由向上延伸的筆直線條，連接刻意不收頭的屋頂，搭配反應環境光照的清透玻璃，展演無限成長、生生不息的意象；住宅則是以斷斷續續的垂直亮帶跟進，佐編織語彙轉換視覺，創造不失雅緻的現代感。兩者外觀迥異卻似一體，恰恰呼應自然界多元融合的本質，而多元融合正是【亞昕森中央】亟欲體現的核心理念。

柯宏宗藉由立面語彙直觀展現，致意東京六本木之丘、虎之門之丘。【亞昕森中央】追求「住商共榮」的初心與定位亦在大師佈局中，由下至上完成垂直串連，自然是主景、建築是主體、人是主角，一座日系城中城正式誕生。

【亞昕森中央】的出現是職人理念的付諸實現，也將台灣建築領入嶄新的紀元。(圖/亞昕建設提供)

日系精工推手「日昕集團」

其實，柯宏宗並非與亞昕集團初次合作，亞昕對他來說，是個極為關注細節的專業建築開發商，董事長及總經理更不只一次向他提及對施工品質、空間規劃的重視。亞昕也藉由聘請日本大師擔任顧問為營造把關而遠赴日本取經，將「精工」二字反映在品質上，並針對居家動線、環境尺度、通風採光悉心琢磨，強化客戶對品牌的認同。亞昕集團與柯宏宗此次再度攜手，矢志為新莊副都心擘造日系城中城，【亞昕森中央】的出現是職人理念的付諸實現，也將台灣建築領入嶄新的紀元。

左為亞昕國際董事長姚連地，右為亞昕國際總經理 姚政岳。(圖/亞昕建設提供)

亞昕森中央

接待會館：新北市新莊區中華路三段與富貴路口

電話：(02)2228-8888