數百年前香蕉傳入，而台灣優良的種植技術，栽培出令人引以為傲的台灣香蕉，外銷至日本、杜拜，還成為東京奧運選手村的食材。

時間推移到1980年代，台灣引進了原產地在亞馬遜河流域的黃金果，經過育種篩選，台灣種植的黃金果，外型渾圓飽滿，果肉甜美；而自日治時期便從各地引進的熱帶水果，如星蘋果、人心果等，則始終只有在中南部零星栽種，直到近年，在東南亞新住民、移工間口耳相傳，創造新的商機。

在時間長流裡，被引入台灣的水果不計其數，台灣豐饒的土壤，滋養了萬物，讓來自世界的新興果樹在此開枝散葉。

冬日上午來到位於屏東高樹的鳳禾有機農場，佔地兩公頃的果園，一棵棵果樹排列整齊，給了枝葉充足的伸展空間。沒見過黃金果的我們，滿懷期待地打開果實上的套袋，枝條上金黃渾圓的黃金果，像是掛在樹上的燈籠，模樣可愛，在陽光照射下，恰如其名，閃閃發亮。

來自亞馬遜河的甜美滋味

第一次收到黃金果的人，常會拿著這黃澄澄的水果端詳，不知道該不該削皮，要如何食用，「對半切開後，以湯匙挖取，是我最推薦的吃法。」鳳禾有機農場的主人莊庭溪表示，另一種方法則是像吃柳丁一樣，切成一片片，掰著果肉來吃，但果皮上的汁液會容易黏手。對半切的黃金果，果肉呈乳白色，口感滑嫩帶有彈性，嚐起來像果凍；冷藏後冰涼食用，味道更為爽口，彷彿甜品，跳脫了以往鮮食水果的想像。

黃金果的滋味甜美不帶酸，但對於味道的形容卻是每個人都有不同答案。莊庭溪表示，有人覺得黃金果香氣像釋迦，也有人說像荔枝、龍眼，甚至也有人認為帶有蜂蜜香，「每一粒黃金果的果香都不相同，即使是同一粒，兩個人對它的評價跟形容也不會一樣，這是我種黃金果十多年來，覺得最奧秘的一點。」

原產地在亞馬遜河流域熱帶雨林的黃金果，台灣最早的一批，是農委會農試所鳳山分所在1987年從新加坡引進。試種後發現，台灣南部的高溫多濕，十分適合黃金果生長。屏科大智慧農業中心主任顏昌瑞表示，台灣最早一批栽種的黃金果，外型漂亮、甜度高，但果實小，僅200公克，需兩年半至三年才能收成，且冬季不結果。

1990年代，顏昌瑞因著舉辦國際研討會的緣故，結識了菲律賓研究東南亞果樹的權威，便又引進了菲律賓的黃金果種籽。源自菲律賓的這批黃金果，雖然外型不若新加坡品系來的亮眼，但果實平均重量可達600到900公克，且種籽落地後只要1年半即可開花結果，擁有新加坡品系沒有的優點，令顏昌瑞躍躍欲試，陸續又從夏威夷引進其他品系，並一頭栽入黃金果的育種研究。「當初從菲律賓那邊收到的30粒種籽，至今還有20多棵果樹，仍在屏科大裡活得好好的，每年持續開花結果呢！」顏昌瑞笑著說。

黃金果種植規模全球第二

黃金果的果實大、外型討喜，又十分適應台灣中南部的氣候，相比芒果從種籽落地，到開花結果要五年、橘子要四到五年，就算是桃子也要兩年，黃金果種在屏東，最快一年半就能開花，如果嫁接技術良好，還能再縮短。加上病蟲害少，只要做好套袋、施肥，算是相對好管理的水果。顏昌瑞表示，「我種了快30年的黃金果，幾乎很少噴藥，偶爾會有粉介殼蟲，只要用手抓掉，頂多噴噴水即可。」

雖然台灣的黃金果當初是引自東南亞，但農試所鳳山分所副研究員劉碧鵑表示，目前國際上種植黃金果的國家不多，像澳洲有進行育種研究，但沒有大規模栽種。以目前台灣的黃金果種植面積大約將近300公頃來看，應該是除了原產地外，唯一有商業化栽培的國家。

目前黃金果在台灣的銷售價格約是一台斤50～100元，若是外型豐碩、品質良好的大果，一粒就要價百元以上，算是蠻高價的水果，而量少價高正是台灣發展黃金果產業的利基。

新興果樹的明日之星

笑稱自己從務農的第一天便開始種黃金果的莊庭溪，曾是外派中國科技廠的主管，十多年前為了陪伴年邁的父母，毅然回台灣重新開始。40多歲的人生下半場，莊庭溪決定務農，自知新手農夫拚不過資歷豐厚的老農，他便想從稀奇的水果著手。「我在種黃金果之前沒吃過也沒真的看過。」莊庭溪笑說，上網看到黃金果黃澄澄的很喜氣，又有人描述說像果凍，讓他很好奇，憑著曾種過盆栽的經驗，憨膽的他一口氣就買了160多棵幼苗回來試種。問莊庭溪為什麼不先試種幾棵就好，他篤定地表示，只種幾棵就是玩票性質，既然決定務農，就該一次到位，才能全心投入。

莊庭溪表示，黃金果怕碰撞且不耐儲藏，一旦碰撞，外表便容易產生斑點，影響賣相，所以不適合進入傳統市場銷售。身為農事新手的莊庭溪，第一次收成黃金果時，也不知上哪賣，便號召親友提供名單，以分享收成喜悅的心情，將黃金果寄給各方好友品嚐。黃金果的好滋味，讓莊庭溪收到許多正面肯定，也奠定莊庭溪主攻宅配禮盒市場的基礎，種植黃金果13年，如今已有不少穩定的老客戶。

黃金果引進台灣至今，不過短短30多年，因著專家學者與果農的努力，現正逐漸篩選出品質優良的品系。就像早年紅龍果容易有草腥味，隨著品系的挑選，而越來越被市場接受，最後市場需求上升，吸引大規模商業栽種，現已是台灣普遍種植的水果。長期研究台灣新興果樹的劉碧鵑認為，黃金果正是有機會循著此脈絡發展的後起之秀。

冰涼的黃金果，適合用湯匙挖著吃，當成甜點來品嚐。(圖／莊坤儒)

台灣是熱帶果樹的寶庫

除了黃金果，同屬山欖科的星蘋果，近幾年也十分受到注目。台灣種植的星蘋果有紫黑皮、綠皮，以及兩者雜交而來的粉紅皮種，因為橫切開來，種籽放射排列呈星星狀而得名。星蘋果的果肉帶有白色汁液，在越南稱為「vú sữa」，是奶的意思，隨著越南新住民來台，星蘋果有了另一個名字──牛奶果。

星蘋果的食用，可以切開用湯匙挖著吃，也可以嘗試越南的吃法：將星蘋果拿在手中搓揉，再挖一個小孔，吸吮著吃，果肉滑進口腔，更能充分感受牛奶果這個稱呼。

不要以為星蘋果跟黃金果一樣是近代引入的水果，其實早在1924年，就已由曾任台灣總督府農林專門學校（中興大學前身）校長的日本學者大島金太郎引入。而常出現在供桌上，俗稱仙桃的蛋黃果，以及榴槤、人心果等熱帶水果，也都是日治時期就引進。自大學時期便投入熱帶植物研究的王瑞閔表示，日治時期的台灣很流行種植熱帶作物，因為台灣的氣候條件比高緯度的日本適合，因而把台灣當做重要的熱帶植物研究基地，引進許多熱帶水果。

王瑞閔表示，即使日治時期結束，這些熱帶水果，在台灣中南部一直有零星的種植，自己小時候就曾在台中的花市見過好幾種，但數量一直不多。直到1990年代後，新住民及移工來台，他們發現台灣竟然有家鄉的水果，紛紛買來一解鄉愁，也使得更多台灣人加入種植行列。

而隨著新住民在台時間越來越久，開始有新住民會在自家農地種起家鄉的蔬果，住在屏東的越南新住民范氏秋，便是如此。

范氏秋笑說，「我以前在越南做衣服、當老師，可是不會種菜。」但嫁來台灣後，看身旁的越南姊妹想念家鄉的水果，興起她想種種看的念頭。曾歷經颱風過境，整片樹苗所剩無幾，樂觀的范氏秋，總是笑笑地重新來過，經過十多年的摸索，漸漸擴大了果園的規模。到訪這天，范氏秋的果園裡有星蘋果、紅毛丹、椰棗、榴槤、波羅蜜、沙梨橄欖等各式熱帶水果，讓人彷彿來到東南亞國度。難怪范氏秋說，每次新住民姊妹來玩，她們都會很開心，因為隨處都是自己熟悉的水果，像是回到故鄉一樣。

滿樹豐收的牛奶果，是范氏秋十多年來不放棄的成果。(圖／莊坤儒)

星蘋果外型酷似蘋果，橫切面呈星星狀，因果肉汁液呈乳白色，又被稱作牛奶果。(圖／莊坤儒)

新興水果帶來新商機

然而多數台灣人，對這些來自東南亞的熱帶水果卻十分陌生，因為這些水果往往很少進入台灣的傳統市場，光是在新住民與移工的網絡裡口耳相傳，透過直播或是送往東南亞商店、台中東協廣場、新北華新街等東南亞族群聚集的地方販售，就已供不應求。

以星蘋果為例，東協廣場菜攤曾賣到一斤250元台幣，即使盛產期數量較多，仍有每斤150元的價格，而且還賣得很好。王瑞閔笑說，假日東協廣場的蔬果攤，生意好到要分兩攤稀釋人潮，老闆還會聘請來自越南、柬埔寨、印尼等各國的工讀生，來因應各國語言的需求。

不同於台灣人喜好偏甜的水果，來自東南亞的水果大多帶有酸味，王瑞閔表示，當地氣候炎熱，酸味能刺激食慾。雖然有些東南亞水果的酸澀，讓台灣人吃不慣，但事實上，許多水果在東南亞的種植歷史比台灣悠久，因而也發展出豐富的飲食文化。

以香蕉為例，國人習慣直接吃，東南亞則喜吃耐煮的芭蕉，且有更多元的吃法，炸香蕉、加西米露煮成甜湯、包進粽子，或是串成串燒用烤的，帶出不同的滋味。而鮮食味道酸澀的沙梨橄欖，東南亞習慣的吃法，則是用鹽或辣椒醃漬，嚐起來不像水果，更像是涼拌的菜餚，酸酸辣辣十分開胃。這些特殊的滋味，只要走一趟台中東協廣場、台北中山北路的小馬尼拉、文山區木柵市場等地方，就能在台灣嚐到。

王瑞閔表示，台灣的育苗技術好，各種水果都能種的起來，加上這幾年台灣冬天的天數縮短，讓熱帶水果更容易存活；而東南亞與台灣的距離很近，所以會先從東南亞水果種起，但台灣已有人開始引進中南美洲的植物，他就在台灣嚐過中南美洲很普遍的果樹──冰淇淋豆（又稱印加豆）的滋味。期待未來有更多新興水果在台灣落地生根，豐富我們的味蕾，也豐富台灣這水果之王的美名。

台灣豐饒的土壤、優良的種植技術，讓各種熱帶水果在此落地生根，開拓人們對水果風味的想像。

本文作者:陳群芳

(本文摘自《台灣光華2022.2》)