頭頸癌為多種癌症的統稱，一般包括：口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌、喉癌、下咽癌、口咽癌、唾液腺癌和鼻竇及鼻腔癌，由於台灣嚼檳榔比率不低，以致頭頸癌盛行率位居全球前幾名。

臨床顯示，頭頸癌好發於中壯年男性，傳統危險因子為抽菸、嚼檳榔，近年來，感染人類乳突瘤病毒而罹癌患者明顯增加。由於發病年齡較年輕，平均餘命比起一般男性國人少了近18.3歲，因此，被喻為「最短命的癌症」。

●早期頭頸癌症狀不明顯 除了口腔癌其餘頭頸癌常見5大警訊

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，早期頭頸癌症狀不明顯，不同部位的頭頸癌症狀也不盡相同，口腔癌症狀較為明顯，口腔潰瘍、疼痛，突起或白斑，其餘頭頸癌則無特異性，以致以致延誤就醫。綜合醫師意見，除了口腔癌，其餘頭頸癌的5大警訊，分述如下：

1.頸部出現不對稱性腫塊，飲食時常嗆到、吞嚥疼痛、吞嚥困難。

2.聲音沙啞。

3.單側鼻塞、反覆性流鼻血。

4.單側聽力不良、單耳積水、耳脹、耳悶。

5.無上呼吸道感染，卻持續性喉嚨痛、耳朵痛。

●頭頸癌好發於青壯年男性 有這些症狀應找耳鼻喉科醫師檢查

頭頸癌好發於40至60歲男性，不少為勞動階層，有著抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，除了症狀影響到工作、生活，才會積極就醫，以致確診時都已經到了晚期。

賴基銘提醒，青壯年男性如有頸部淋巴腺腫大，不明原因的流鼻血、鼻塞、耳阻塞、聽力障礙或頭、頸部疼痛，就應尋求耳鼻喉科醫師找出原因。一旦腫瘤侵犯顱內或骨頭，治療就變得棘手。