台股疫情以來不斷創新高，吸引不少新鮮人搶進股海。有女網友分享近期初次買股的經驗，由於本金不多，選擇買10股的台積電，然而未料家人看到股東通知書竟大暴怒，認為「投資就是有風險，風險就會賠錢」，且沒什麼錢，為什麼還要去做這樣的投資；面對家人的保守觀念，她無奈表示「這狀況是不是不適合投資」。

1名女大學生在Dcard發文，指身邊同學不時會討論股市、理財等話題，但自己遲遲沒有開戶投資操作，今年元旦前在同學的慫恿下開戶，也買進人生第一支股票「10股的台積電」，但最近收到股東通知書，家人得知後竟氣的大罵。

原PO解釋，家裡的理財觀念較為保守，認為投資有賠錢風險，甚至賠光身家，且不時提及朋友或左鄰右舍，因為股票輸幾百萬或是跑路，家裡至多就銀行定存，甚至連儲蓄型保單都沒有涉足。

「從小到大我就被灌輸投資跟毒品一樣碰不得」原PO續指，此次僅是大學修了和經濟相關的通識課，判斷投資沒有那麼嚴重，更何況也沒砸巨資買股投資，但考量家人的觀念轉變也非一朝一夕，原PO無奈請益「這個狀況是不是真的不適合投資，或是有沒有辦法在沒有被家人發現的情況下偷偷買股票呢」。

貼文曝光後，底下網友熱烈討論，有不少網友力挺原PO，「沒有風險就沒有機會」、「自己的人生自己過」、「靠自己賺的問心無愧，說服不了就自己搬出去」、「投資是自己的事，有做好功課，何必在意他人眼光」、「長輩一定聽超多朋友在那邊危言聳聽，賠那麼多一定是當沖，不然就是腦衝買在史上高點」。

但也有許多網友建議原PO也不用因此喪氣或是意氣用事，做功課證明給家人看，「打贏大盤給他們看啊」、「我們家原本也這樣，但當你一直賺錢的時候他們就沒話說了」、「風險管理做好，就好了」、「等賺錢後再秀對帳單給父母看，如果妳很強，他們可能還抱怨妳怎麼買這麼少」、「就只是你家人擔心你破產，就這樣」、「如果自己拿不出成績，是真的很難說服他們接受」。