高雄一名人夫阿添（化名）搞婚外情，與小三多次衝摩鐵，人妻發現阿添的手機對話紀錄寫著「忍了好幾天，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」等，決定心死向2人提告求償。橋頭地院審結，判阿添要賠妻子23萬元，小三須賠15萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張於2017年5月間與阿添結婚，兩人婚後育有一女，但阿添自2020年初開始經常晚歸或不回家，在家中也經常玩手機回訊息，而同年11月間，她意外發現阿添的手機訊息，全是與小三的曖昧對話，內容提及汽車旅館的價錢以及兩人性行為細節。

人妻控訴，阿添與小三曾在對話中討論保險套的質地與品牌，小三還讚阿添的體力是她見識過最好的，阿添則回覆，「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」等語。讓人妻心寒到不行，憤而向2人提告求償80萬元精神撫慰金。

對此，人夫與小三均否認有姦情，小三辯稱不知阿添已婚，稱自己是收到人妻寄來的存證信函才發現被騙；而阿添則表示，人妻所提交的證據並無法證明兩人有發生性行為、求償金額過高等云云。

橋頭地院審理時，法官勘驗證據認為，小三知道人夫已婚後，仍與人夫密集出遊，而兩人的親密行為與情侶沒兩樣，認定兩人的行為已經明顯逾越正常男女分際，破壞人妻的婚姻。最終法官判人夫要賠23萬元，另小三須連帶給付15萬元給人妻。可上訴。