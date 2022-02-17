好萊塢型男傑瑞德雷托（Jared Leto）近年人氣爆棚，除在DC超級英雄電影《自殺突擊隊》中扮壞壞「小丑」外，不久前還跨足漫威吸血鬼片《魔比斯》，成為極少數能兼演DC與漫威角色的演員。傑瑞德雷托勤於健身鍛鍊自己，曾在IG分享「冰塊腹肌」、「水平攀岩」大秀肌肉，還大玩「人體破壞球」，日前他更分享自己用雙腿撐住山壁「上下攀爬」的影片，「凡人超級英雄」的神技又解鎖一項成就。

傑瑞德雷托日前在IG分享一支影片，就在短短約10秒的畫面中，只見他身處兩片山壁中間，兩山中間的「斷口」相當平整，估計可能是某次地質活動裂變所形成；他在這個天然險地中大扮「野外飛賊」，好比在緊鄰的大樓間支撐上下攀爬，甚至懸空雙腿、只用手跟背部頂住岩壁，可說是「凡人蜘蛛人」技能的一次驚人演出。

粉絲讚道：「最佳攀爬手」、「不~」、「你可以雙腳懸空許久耶」、「不可思議，太瘋狂了啊~」、「炫呆了」、「小心安全啊」、「127小時嗎(笑)」、「愛你~~~」、「驚人啊」、「老哥你太壯了」、「小心安全我們愛你」、「太美了」，從情人節2天累積16萬人點讚。

漫威吸血鬼片《魔比斯》因疫情關係數度延期，本將在今年1月上檔，如今又因為美國Omicron疫情升溫，美國4日宣布將再延後至4月上映，這是該部電影第六次延期，而台灣也同步北美將從1月26日延後至4月1日，影迷想看傑瑞德雷托在漫威電影使壞要再等等了。