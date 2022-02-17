政府日前宣布有條件開放日本福島5縣市食品進口，「沃草」粉專針對TVBS「你贊成開放福島食品嗎？」最新民調表示，民進黨、時代力量、台灣基進的支持者贊成的比例都遠高於不贊成；而國民黨、民眾黨剛好相反，支持者不贊成的比例高於贊成。

根據TVBS公布的「你贊成開放福島食品嗎？」最新民調，整體支持者44％贊成、45％反對、11％無意見/其他。至於各黨支持者對開放福食的態度，民進黨方面，80％贊成、14％反對、6％無意見/其他；國民黨方面，16％贊成、79％反對、5％無意見/其他；民眾黨方面，31％贊成、66％反對、5％無意見/其他；時代力量支持者，73％贊成、27％反對、3％無意見/其他；台灣基進支持者，77％贊成、15％反對、8％無意見/其他。

臉書粉專「沃草」16日指出，針對管制超過10年的日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣的食品，民進黨政府2月8日公布，將解禁開放進口台灣。民進黨政府強調將秉持「三原則、三配套」，為國人食安嚴格把關。但最大的在野黨國民黨則多次召開記者會，表示反對開放。

「沃草」點出，根據TVBS公布的最新民調，整體來看，贊成開放和不贊成開放的數字，相差不遠。若以支持的政黨來看，可發現民進黨、時代力量、台灣基進的支持者，贊成的比例都遠高於不贊成的比例；而國民黨、民眾黨支持者則是不贊成的比例高於贊成。