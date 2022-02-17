台中市長盧秀燕延攬口才犀利的鄭照新擔任新聞局長、發言人，年底選戰對負面攻擊立即回應快速反擊，戰鬥藍團隊就定位。（盧金足攝）

歷經中二選區立委補選衝擊，台中市長盧秀燕雖然民調高，不敢輕敵，農曆春節後人事調整，延攬立委江啟臣幕僚鄭照新擔任新聞局長，被視為從奮鬥藍提升為戰鬥藍的分水嶺，盧秀燕強調「身正不怕影子斜」，但因應綠營挑戰，積極整合紅黑派，調整以往溫和作戰方式，攻擊就是最好的防禦。

下屆台中市長選舉，民進黨徵召人選尚未出爐，呼聲高戰將包括立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、立委何欣純等人，民眾黨也不缺席，傳台北市長柯文哲可能規畫副市長蔡炳坤來當「母雞」，帶動市議員插旗台中政治版圖，綠白夾攻，盧秀燕握執政優勢，也難自信十拿九穩。

顏寬恒在中二選區立委補選吞敗，海線票倉被攻破，柯P父母與顏寬恒「不期而遇」，送暖助選之舉，讓重情義的黑派當家顏清標點滴在心頭，盧秀燕輔選則被質疑「太慢了！」傳出黑派放話「年底選舉要給盧秀燕好看」，當務之急盧除加強海線建設，也亟需修補黑派與支持者關係。

至於紅派少主江啟臣人馬已進駐盧團隊，包括剛上任的新聞局長鄭照新，與曾任江啟臣服務處副主任的涂力旋擔任國民黨台中市黨部發言人，市府與黨部全力抬轎。

盧秀燕拚連任有不能輸的壓力，口才犀利也有選戰經驗的鄭照新加入團隊，對負面攻詰立即回應快速反擊，為盧秀燕築起防火牆。

積極整合紅黑派，盧秀燕加緊腳步，其中江啟臣在本屆市長初選，與盧民調僅差0.616個百分點，盧勝出參選，順利讓台中綠地變藍天，江被視為盧接班人，江的核心鄭照新先遣部隊進小內閣，魚幫水、水幫魚。

多項民調顯示，盧秀燕支持度領先，但因民進黨人選未出線，藍綠如歸隊，民調是否會化為選票？台中近年外移人口多，選民結構改變，2014年林佳龍贏胡志強逾20萬票、2018年盧秀燕反贏林佳龍20多萬票，搖擺州效應衝擊，曾讓輸家檢討驚呼「不知輸在那裡？」

從四大公投與中二選區補選，民進黨挾勝選氣勢，台中成為一級戰區，盧秀燕參選皆捷，政治路不敗女王，但綠營府院黨助攻的焦土戰從1.0升級到2.0版，盧秀燕的奮鬥藍不得不加碼轉化為戰鬥藍，在激戰時增加對抗綠營的陸戰與空襲力道。