胰臟癌早期難察覺 醫曝出現「8大症狀」要注意

資深藝人巴戈胰臟癌病逝，享壽67歲，讓許多人錯愕不已，由於胰臟癌早期相當難發現，因此不少人就醫時都已經是末期，究竟胰臟癌惡化前身體會有什麼變化？肝膽腸胃科醫師錢政弘在臉書表示，身體會經歷3個時期的變化，若出現血糖、體溫上升，脂肪、體重卻減少，就要當心了。

「癌王」胰臟癌到底該怎麼預防、提早發現，似乎還是個難解之題。錢政弘就表示，自己門診底下一名病患的姊姊，在發現胰臟癌後，短短不到3個月就走了，他也分享美國在2019年5月提出的理論，表示胰臟癌出現前，身體會經歷3個階段的變化：

第一階段：診斷前30至18個月，這時高血糖會先出現，甚至在診斷前3年血糖就會升高，但這時身體組織方面還看不出有什麼變化。

第二階段：胰臟癌診斷前18至6個月，這時血糖會繼續上升，而血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）會下降，體重、皮下脂肪會減少；內臟脂肪、肌肉量則維持不變，高密度膽固醇也沒有變化。

第三階段：胰臟癌診斷前6至0個月，到了這個階段絕大多數的人都有高血糖，而血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量皆會減少，整個人會明顯消瘦。

錢政弘說，學者推測胰臟癌診斷前1年到2年內，身體會出現體溫增加、脂肪棕化，就是脂肪細胞會被燃燒消耗掉，這是因為胰臟癌細胞造成皮下脂肪特定蛋白質表現異常所致，不要天真以為是瘦身成功。

錢政弘補充，當血糖、體溫因不明原因持續上升，但脂肪和肌肉卻反而減少時，就要擔心恐是胰臟出問題了。