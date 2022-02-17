美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）擁有F級吸睛上圍，以絕妙好身材和厲害的畫畫才藝，在IG擁有破181萬粉絲；過年期間她曬出自己化身成「最辣女工頭」的美照；情人節又Cos日漫《星期一的豐滿》，躺地大秀逆天美腿；甚至打撞球還用胸部擠壓「9號球」，並問這樣「有犯規嗎？」火辣演出讓網友們大喊犯規。。

泥泥學姐最近經常Cos日漫《星期一的豐滿》，展現比漫畫女主角更雄偉的構圖，情人節她曬出一張角色扮演照，只見她比照漫畫中的姿勢，躺在臥室地板上，僅穿著藍色真理褲與黑色小可愛，並向空中屈伸雙腿，除了美腿逆天外，被身體擠壓的雄偉UU更是讓人噴鼻血。

過年期間泥泥不忘喜氣一番，穿著粉紅色上衣到撞球場敲桿，但當她上半身一傾斜做瞄準動作時，雄偉UU一秒擠壓到「9號球」，她寫道：「這樣有犯規嗎？」這定格的畫面相當曖昧，按照規則如果球沒有被移動，也許有機會不被算犯規？網友笑回：「球的心理陰影面積」，還有網友正經回：「我記得有場國際比賽就是這樣所以輸的」，泥泥說想看那場比賽，網友回：「YT搜尋 潘曉婷 碰球」。

而在元宵節發布的影片中，謎底揭曉，其實跟定格的畫面應該是分兩次拍攝，但在這支10秒影片中，「9號球」確實被泥泥給擠壓到移動了，她也順勢笑著抖動了一下，成為動態畫面最辣的亮點，她寫道：「撞球好難，有人可以教一下嗎？」；網友笑回：「原來是自動打球的部分XDD」、「合法地移動位置」、「沒事球碰球」、「大湯圓撞到小湯圓」、「我也想被撞」、「這真的是很困擾」，1天破14萬人點讚。