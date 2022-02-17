教育部拍板定案，部長潘文忠宣布台灣高中自今年9月起不得要求學生8點10分前到校，意味著早自習、升旗正式廢除，引發熱議，但有網友相當不滿，PO文嗆就是因為教育制度不斷修改，現在面試一堆年輕人，奇葩才越來越多，引發年輕人與長輩在底下筆戰。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》引用高中生延後上學新聞，大酸難怪現在面試年輕人，奇葩越來越多，約10點面試也嫌太早，這種自己都直接刷掉，免得浪費時間，更砲轟「怎樣的教育制度，會產生相對的社會素質」。

文章PO出後引爆世代大戰，不少較為保守的中年長輩挺原PO：「現在學生真的超爽耶」、「我們以前還不是這樣過來的」、「乾脆宣布10點上課算了」、「難怪現在都是草莓世代」、「我一直在想，到底是現在年輕人吃不了苦，還是我們跟不上時代」、「直接廢掉學校啦」、「現在小孩真好命，一堆懶鬼」、「這樣還有什麼競爭力」。

但有更多年輕世代，以及較為開放的長輩則出來痛批原PO牽拖：「國外都9點上學，下午3點放學耶，怎麼別人競爭力跟所得都贏啊」、「都還沒開始實施，你就面試到了，也是蠻厲害」、「怎麼不說你只拿香蕉，就只請得到猴子」、「教育不會影響到人，但你會」、「慣老闆有出來哭邀了」、「一堆老害只會提當年怎樣怎樣，現在還不是在當員工，可憐哪」、「我老人但我支持啊，早自習跟升旗到底有什麼意義」、「一堆老師連午休跟班會都拿來考試」、「早就該改了，現在的制度讓學習效率超級差」、「早上7點20就考試，強制上第八節，放學還要去補習班，根本智障制度」、「一群老人見不得別人好，跟只會提當年當兵有多勇的一樣廢」。