網紅CEO森田事業虎年爆發，才開春恢復工作崗位，旗下經營「CHECK2CHECK」與「快電商」兩個事業體就傳出捷報，他信心十足，透露特別是成立短短半年的「快電商」，在他與事業夥伴丫頭合力經營下，僅僅4個月就衝破營業額高達一億，對於今年他更喊出目標「3億」，誓言一定要達成目標上修、而且發展越來越穩定。

森田旗下公司日前舉辦「快電獎」頒獎典禮，好人緣的他，邀來許多藝人好友站台擔任頒獎嘉賓，現場可說是星光熠熠，包括陳零九、瑤瑤郭書瑤、王子邱勝翊、王思佳、夏和熙等，男神女神全部齊聚活動上，追問是否有進一步的合作計畫，森田偷偷預告：「當然有！接下來將會與更多藝人展開正式合作，要創造出品牌與明星雙贏的局面。」

而他的網路購物事業從2020疫情突然襲捲措手不及，而被影響整體營運、還曾一度裁員為公司瘦身，到這2年抓回節奏逐步回穩，這次為了降低整體物流成本，森田這回大動作在南部高雄買地要蓋倉儲，粗估購買價格高達2000萬，目前進度請設計師在畫設計建築圖，期許工程能在2022年底蓋好完工，他指出：「物流占據所有銷售的8%成本，再通貨膨脹後更為重要，也是整體營運上考量的重點，倉庫從台北市區轉移到新北郊區，未來轉移到高雄在取得成本一直降低，是很棒的決定。」