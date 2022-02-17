鄭宜農將推出首張全台語創作專輯《水逆》，第二波主打單曲〈新世紀的女兒〉，鄭宜農首次寫了一首獻給所有女性的歌，描寫她們在面臨自身選擇時的困境、心境與奮鬥的姿態。為呈現女性在各種「身份」下的狀態，4分多鐘的MV中，她一口氣轉換4種角色從學生、上班族、性感女星，直到成為嫁作人妻的新娘。

鄭宜農笑說相當佩服所有的造型及妝髮團隊，一鏡到底的正式拍攝重複了至少30次，最終精準呈現了MV裡的樣貌，就連一向冷靜的造型師在換衣服過程中，竟然緊張到「手抖」，可想而知現場有多緊繃。而MV也NG將近15次，每喊一次「ACTION!」前大家都會先深呼吸。

除了技術層面，表演部分對宜農來說也是另一個挑戰，因為她必須在80秒當中精準演出女性的四種人生情境，從一開始還帶著一點傻氣一點天真，到中間開始承受責任而有壓力的臉，再到後來不確定自己是誰的疲累，以及最後婚紗造型悲傷、思考到覺悟的過程。拍攝時她決定用心去感受，給予鏡頭最真實的反應，最後也很滿意自己在裡面的表現。而提到「最」佩服的女性，她則表示是自己的阿嬤，透露她是驅動自己寫這首歌的驅動力之一，對她來說是很重要的存在。