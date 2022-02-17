「聯聚瑞和大廈」共43層樓高172.8公尺，摩天高樓有許多挑戰和限制，聯聚敢於挑戰，以建築高度表決心，完成精彩作品。（盧金足攝）

「聯聚瑞和大廈」在規畫時即引起話題，目前已是台中10大豪宅排名第一。（盧金足攝）

聯聚建設貼心設置奉茶水柱，傳承東方人飲水思源的文化精神。（盧金足攝）

處處皆景！「聯聚瑞和大廈」前展翅銅雕藝術與象徵財源滾滾的噴泉，和綠樹、藍天相映成趣，讓住戶回家好心情。（盧金足攝）

台中市7期寸土寸金，聯聚建設最新落成交屋的「聯聚瑞和大廈」，大器開放一條美麗的人行道，猶如綠色隧道的人行道，綠樹扶蔭，春在枝頭已十分的當季花朵盛開，民眾行經時直呼「太美了！」令人驚艷的步行空間，還有展現人情味的「奉茶」，友善社區鄰里，被譽為城市美麗的風景。

7期豪宅林立，都市叢林中出現花樹夾道的美景，吸引很多親子天天來散步，也有民眾頻問「豪宅旁的空間，這麼貴的土地，可以開放讓大家走嗎？」

「歡迎！美麗的人行道是開放空間」，聯聚建設總經理王于娟表示，從半年前開始規畫園藝與植栽，而且迥異於一般矗立的大樹，特別遴選枝繁葉茂的松樹、日本紫薇、百年樟樹等特殊珍貴樹種，各有姿態的展現風彩，營造這座都市中的五星級植物園。

友善城市從人行道生機盎然的花樹，傳達聯聚建設回饋社會，從生活中落實的心意，戶戶上億的「聯聚瑞和大廈」不獨善其身，人行步道釋出的空間，獲得民眾按讚的超高人氣，傳承聯聚品牌人文精神，達到友善社區鄰里，與城市共好的新境界。

王于娟說，「聯聚瑞和」大廈四周布置許多公共藝術及綠意盎然的行人廊道，規畫多層次的綠植、珍異樹種包圍，還有成人需要張開雙手才能環抱的百年樟樹，吸睛的樹種中，造型優雅有精神的迎客松，更有170年歷史的日本紫薇，柔雅造型中展現堅毅。

「哇！感動！古早、傳統的奉茶，竟然在新穎、繁榮的7期重現」，市民對聯聚建設貼心設置奉茶水柱，傳承東方人飲水思源的文化精神很有感，來往市民及周遭住戶散步經過時，享受花香、芬多精及輕快音樂，感受到在台中市住居的舒適與優雅。

「聯聚瑞和大廈」位於秋紅谷生態公園首排，坐擁9075坪新市政特區中最開闊的公園景觀，大面窗引入通透光線和森林般綠意，融合新現代與新古典美學風格優點，外觀沈穩的氣場，簡約俐落又別具特色與巧思。

歷時7年時間，終於如期如質呈現建築作品，聯聚建設表示，規畫之初即設定要在該基地，打造「中台灣最高」的住宅大廈，共43層樓高172.8公尺因摩天高樓有許多挑戰和限制。

值得一提的是，高樓層不僅法規要求加倍嚴謹、營造成本高，工程期也長，聯聚建設敢於挑戰，以建築高度表決心，在各項規格設立「聯聚天花板」，耐震係數更高達0.409g，高於法規要求42％，種種要求皆是7期標竿，成為新市政中心的新地標。