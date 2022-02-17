美國總統拜登日前高調放話宣稱普丁將於16日入侵烏克蘭，但時間一到普丁卻反向操作從俄烏邊境撤軍，相較先前普丁的強硬姿態，撤軍動作大出外界意料，這場膽小鬼賽局很顯然是美方暫時取得上風。拜登暫時獲勝的因在情報戰策略上奏效，綁住普丁手腳讓他難以施展，加上運用今年加息政策與期中選舉議題強化必須在烏克蘭開戰的形勢，讓普丁決定暫避其鋒並拉長戰線等待更好的對抗時機。

普丁自決定調動部隊至烏克蘭邊境後，態度就非常強硬，如果烏克蘭不放棄加入北約，俄羅斯可能揮軍入境支持東烏克蘭頓巴斯地區獨立並加入俄羅斯聯邦，目前據稱已調集17萬兵力至邊境頻繁地進行演習。拜登說服了北約盟國對烏克蘭進行軍事援助，同時宣布如果俄方入侵，將對普丁進行制裁，最讓外界意外的是拜登還宣布美方掌握普丁動武的日期：2月16日。

拜登上任以來支持度持續下滑，去年底已掉至50%以下，在處理烏克蘭危機上有不能失敗的壓力，如果開戰，反倒是有利於今年底的期中選舉。（圖／路透）

拜登不只高調曝光普丁動武日期，甚至向歐洲盟友通報俄方行動可能包括飛彈襲擊與網路攻擊，導致許多國家跟隨美國步伐，開始從烏克蘭撤回外交領事人員與僑民，即將爆發戰爭的氣氛非常濃烈。俄方多次否認入侵計劃，烏克蘭也對外界表示尚未看到俄方有動武跡象，但2月16日一到，俄方不只沒有發射飛彈或揮軍入境，反而宣布撤回部份軍隊，令全球為之愕然。

普丁在烏克蘭加入北約問題上態度強硬，雖然派大軍壓迫俄烏邊境，碰上正好想打一仗以提高支持度的拜登，普丁態度反轉為謹慎。（圖／路透）

美國外交關係協會發表評論指出，此次俄烏危機中，拜登主動出擊，揭示俄軍用兵計劃，是情報戰正確的運用方式，持續露俄方動態除了推高對抗形勢之外，等於是警告對手其內部訊息已被完全掌握，讓俄方不敢輕舉妄動。美國的情報戰公布的訊息包括去年12月指稱俄軍將部署的部隊人數為17.5萬，1月底公布俄方在烏克蘭建立親俄政權計劃，2月初又宣布俄方正在拍攝造假的影片做為入侵藉口，2月中又指明俄軍入侵日期，並稱入侵可能隨時發生。

美國官員指出，這一連串的情報披露動作「極不尋常」，是自古巴飛彈危機以來最激進的情報披露措施，與多年來謹慎處理情報的保守心態大異其趣。公布情報會有情報來源曝光的風險，但前美國情報高層官員對媒體表示，這次美方披露情報的做法震撼了俄軍與其安全部門，讓普丁在做決策時進退失據。

俄軍調動部隊至烏克蘭邊境，美方卻連續發布部隊動態與數量的相關情報，讓普丁決策上顯得被動。圖為俄羅斯地面部隊運送裝甲車前往烏克蘭邊境。（圖／美聯社）

普丁的退縮被不少人認為是拜登的勝利──至少到目前為止，有些美國分析人士認為普丁不會入侵烏克蘭，但拜登卻認真地且高調地渲染俄方將入侵的計劃，其目的是為了解決拜登國內聲望持續下滑的危機。上任以來拜登政府在新冠疫情、經濟復蘇與對抗中國等大政方針上乏善可陳，去年底民調支持度已經掉落至50%以下，今年的期中選舉形勢極為不利。目前民主黨僅在眾議院擁有多數，如果期中選舉失利，拜登將提前跛腳，而且以民主黨目前情況，會更加難以挽回下一任總統選舉的劣勢。如果今年處理烏克蘭危機失策，那期中選舉就必然一敗塗地；如果逼得普丁退讓或是雙方真刀真槍動起武來，拜登的支持度都會大漲。由此可知，拜登動武的動機比起普丁要強烈得多。

為因應俄羅斯對烏克蘭的軍事部署，美方也派出部隊進駐烏克蘭鄰國。圖為4000名美軍抵達波蘭機場。（圖／美聯社）

另外一個因素是美聯準會即將在今年加息並同時縮表，以因應2年來大量發行貨幣形成的通膨壓力，走了10多年多頭的美國股市必須藉機調整，烏克蘭危機正好讓華爾街調整資金配置。未來加息必然不利股市，如果戰事爆發，按過去經驗，戰後股價幾乎都會比戰前更高，雖有短期震盪，但美股仍可延續長期多頭走勢；如果危機化解出現慶祝行情，也能抵銷加息的造成的壓力。這些政策上的盤算不僅會影響期中選舉，甚至還能鼓舞經濟復蘇力量，其後續力道將直接影響2024的美國大選。

普丁雖然暫時撤軍，也可能拖緩時間後轉換方式持續與拜登纏鬥，並擴大運用與中國的關係聯手對付美國。圖為在波蘭與烏克蘭邊境上的美軍直升機。（圖／衛星通訊社）

美國3月加息幾已成定局，如果烏克蘭危機因俄方退縮而緩解，拜登可能趁勝追擊，加重對中國戰略壓制，其中包括檢討第一階段貿易協議或進行更多對中國的貿易與科技限制措施，並藉著烏克蘭戰爭危機化解催促歐洲對中國採取更嚴厲的對抗政策。當然，普丁也可能拖緩時間後轉換方式持續與拜登纏鬥，並擴大運用與中國的關係聯手對付美國，只是今年要召開中共20大，北京的態度可能會趨向保守。總之，2022年將是幾個大國之間不平靜的一年，整年都要看美國左衝右突地鬧事，要到中共20大與美國期中選舉之後，才會出現全新的局面。