聯聚為7期開創許多紀錄，將新古典語彙帶入7期，並賦予「聯聚式」的人文美學風格。（盧金足攝）

聯聚瑞和大廈首次打造的「品茗室」，懸掛康熙15年由康熙皇帝所賜的御匾「相閣」。（盧金足攝）

很多人好奇花費7年成的「聯聚瑞和」，揭開神祕面紗一睹風采。（盧金足攝）

公設還有針對尊榮客群規畫私人理髮廳，請設計師到宅剪髮煥然一新。（盧金足攝）

聯聚瑞和大廈公設媲美博物館與美術館等級的藝術品，是聯聚建設董事長江韋侖造訪全球各城市的典藏。（盧金足攝）

豪宅有多頂級？超乎你的想像力！戶戶破億 的「聯聚瑞和」霸氣開箱，改寫高檔豪宅標準，走進一樓大廳聚焦鎮宅之寶「愛與和平」，17世紀油畫主角為女神維納斯與其子邱比特

，母子眼神愛心洋溢，一旁飛鴿代表和平，也有多子多孫寓意，公設還有針對尊榮客群規畫私人理髮廳，請設計師到宅剪髮煥然一新，疫情改變民眾生活習慣，豪宅服務讓住戶不出門萬事具備。

生活美學處處充滿藝術驚喜，「聯聚瑞和」在台中市10大豪宅排名第一，根據最新一期實價登錄，40樓和41樓由同家族購買，購屋總價高達5.855億元，41樓單價不計雨遮達88萬元，更突破7期毛胚屋的單價紀錄。

聯聚建設總經理王于娟表示，大廈內2、300年歷史文物藝術品，宮廷件油畫與名家墨寶，與收藏等級經典傢俱，藝術底蘊融入生活。

來自世界各地博物館與美術館等級的收藏，不吝提供聯聚豪宅社區，成為公共空間的亮點，都是聯聚建設董事長江韋侖造訪全球各城市典藏，2022年甫完工落成的「聯聚瑞和大廈」，首次公開讓人再次驚嘆聯聚對生活美學的詮釋。

很多人好奇花費7年時間完成的「聯聚瑞和」，揭開神祕面紗，帶你一睹東西廳擺放兩幅17世紀巴洛克風格油畫風采，出自義大利那不勒斯首席畫家Luca Giordano (1634-1705)之手，其多幅作品被收藏於英國國家畫廊，聯聚瑞和大廈內竟擺放3件大師之作。

王于娟指出，成對的作品《葡萄豐收》特別吸睛，以希臘酒神精神象徵富饒樂居，來自18世紀佛羅倫斯宮殿的鍍金雕刻木鏡，在吊掛前聘請曾任職於義大利烏菲茲美術館的藝術修復團隊，為該藝術品維護保養，聯聚對藝術文物的重視程度，可見一斑。

聯聚瑞和大廈首次打造的「品茗室」，懸掛康熙15年(1676年)， 由康熙皇帝所賜的御匾「相閣」，呼應聯聚主人的開闊心境與事業巔峰狀態，典雅的明式傢俱與文雅的茶具，讓時間在聯聚打造的空間中慢了下來。

開箱驚艷之作，令人目不暇給，卻又各自恰到好處的綻放風華，當代名家畫作《夢回唐朝》，將唐朝仕女表現的栩栩如生，彷彿進入唐詩與宋詞中刻畫的美好。

王于娟細數公設規畫空間還有私塾、閱覽室，牆上18世紀版畫大有來頭，繪畫主題來自文藝復興三傑之一的拉斐爾教皇壁畫，以擬人化的女神形象表現神學、詩學、法學與哲學，象徵人類知識的四大領域。

二進式宴會廳，水晶吊燈來自威尼斯700年歷史藝術作坊，名流聚會不必外求餐廳飯店，美食佳餚賓客盡歡。

聯聚被譽為中台灣豪宅一哥，細節深究超越極致，連梯廳、地下停車場等容易讓人忽略的空間，也擺設藝術作品，來到B1空間，17世紀末的刺繡藝術收藏，為珍貴歐洲佛蘭芒藝術珍品，畫面中由兩個貴族家徽於皇冠下相連，象徵幸福共好。

「新冠肺炎疫情改變世界的日常生活，也改變民眾的生活習慣」，王于娟說，豪宅設計因應防疫，二樓空間如度假飯店，設施一應具全，SPA室療癒身心，針對尊榮客群規畫私人理髮廳，健身房採用義大利頂級健身設備，連重訓設備如藝術擺飾；拾階而上頂層Sky Lounge，夜間華燈初上，在琥珀色燈光照映下，能遠眺最美台中天際線。

聯聚集團旗下雙品牌包括聯聚建設、理仁建設，喜迎虎年推案量大噴發，2022年將規畫「聯聚玉衡大廈」、「聯聚中維大廈」及位在台中市府捷運站前的捷運宅「理仁奕舍」等3個預售新案，總銷上看560億元，預計從2022年起連續3年，每年推案量規模將挑戰500億元。