為評估地中海飲食對罹患失智的風險與認知能力變化之影響，雅典大學研究團隊針對超過1,000名以上參與者的飲食習慣，進行逾3年的追蹤研究。結果發現，相較於飲食得分最低的人，最遵守地中海飲食的參與者罹患失智的風險下降達72%。此外，地中海飲食為認知表現帶來的好處，足以抵銷因大腦老化而造成的認知能力衰退。

這份研究已刊登在2021年6月份的《老年醫學會期刊》。現有文獻證實，均衡的營養或是特定模式，可作為預防失智與認知能力下滑的潛在戰略。其中，地中海飲食是最為人所知的一種飲食法，能為認知能力與預防失智帶來好處

地中海飲食為減少紅肉與精製食品，改以攝取大量的蔬菜、水果、堅果、種子、豆類、全穀物、健康油脂(通常為橄欖油)，加上適量的魚類與禽肉。

它能改善腦部功能，降低失智風險、減緩認知能力的衰退，還能預防帕金森氏症。然而，現有針對地中海飲食在失智症與認知能力的好處，缺乏足夠的縱向數據。

因此，為評估堅持地中海飲食的程度，會對罹患失智的風險與認知能力變化產生多大的影響，研究團隊遴選1,046名64歲以上的參與者，進行平均3.1年飲食問卷與縱向追蹤研究。

所有的參與者平均年齡73.1歲，參與該研究時沒有罹患失智症。研究團隊透過飲食頻率問卷，對參與者執行地中海飲食的程度，給予0至55分的評價。

此外，研究團隊透過臨床與神經心理學，評估參與者是否確診失智症；研究團隊還依據記憶、語言、注意力速度、執行能力與視覺空間感知能力，評估參與者的認知表現。

結果發現，在平均3.1年的追蹤期間，總共有62人罹患失智症。與得分最低的人相比，地中海飲食評分最高的參與者，罹患失智的風險下降72%。研究團隊還發現，地中海飲食的評分每增加10分，會以2年1次的頻率為認知表現帶來好處，而這足以抵銷大腦每年因老化而造成的認知衰退。

研究團隊總結，執行地中海飲食愈徹底的人，罹患失智症的風險就越小，最高下降達72%。此外，儘管大腦老化會造成認知衰退，但地中海飲食帶來的好處，足以抵銷老化造成的衰退。