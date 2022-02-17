美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的最新會議紀錄顯示，官員在上月會議中作出結論，若通膨在未來幾個月無法減緩，他們將加速升息腳步。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）1月25至26日會議紀錄，多數官員同意，若通膨無法像聯準會政策委員會預期般下降，將需要加速升息。

這份會議紀錄顯示，聯準會官員預期，接下來基準利率的調升，將比2015至2018年的調升還要積極。（譯者：陳正健）1110217