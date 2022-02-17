美聯準會會議紀錄：若通膨率續升 將加速升息 05:422022/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美聯準會。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的最新會議紀錄顯示，官員在上月會議中作出結論，若通膨在未來幾個月無法減緩，他們將加速升息腳步。 根據聯邦公開市場委員會（FOMC）1月25至26日會議紀錄，多數官員同意，若通膨無法像聯準會政策委員會預期般下降，將需要加速升息。 這份會議紀錄顯示，聯準會官員預期，接下來基準利率的調升，將比2015至2018年的調升還要積極。（譯者：陳正健）1110217 ECB官員稱資產收購計畫將在第三季結束 329檔預售巿場爆量 商總：下半年三大因素衝擊 整體推案量將縮減 #會議紀錄 #會議紀錄顯示 #官員 #通膨 #無法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭國防部、銀行網站遭駭 美稱準備做出回應 12:252022/02/16 國際 Fed升息前後股市橫盤震盪 美企獲利強勁 美股多頭不變 04:102022/02/16 投資理財 納豆住院第24天爆「無法認人和說話」 經紀人打臉：這幾天都有視訊通話 13:102022/02/16 娛樂 納豆爆後遺症「無法認人和說話」經紀人否認：這幾天都有視訊通話 12:192022/02/16 娛樂 緊急狀態無用 加拿大卡車司機續抗爭誓言堅守陣線 12:262022/02/16 國際 昔日台積電推手 國史館：孫運璿在國人心中地位無法動搖 14:152022/02/16 政治 考生因防疫規定無法參加學測 23日17：00前可申請補救方案 04:102022/02/16 生活新聞 納豆爆術後無法認人說話留後遺症 女友依依曝最新病況 20:272022/02/16 娛樂 烏克蘭官員：俄羅斯加緊發動混合戰 04:102022/02/15 話題觀察 考生因疫無法參加學測 23日下午5時前可申請升學補救方案 13:412022/02/15 生活 若俄羅斯入侵烏克蘭 小麥、玉米勢再攀高 04:102022/02/16 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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