資深藝人巴戈16日驚傳胰臟癌逝世，享壽67歲，他曾以《雙星報喜》、《就在今夜》節目，勇奪3座金鐘獎電視綜藝節目主持人獎。但看似順遂的演藝成就，其實隱藏許多不為人知的辛酸歷程，巴戈過去受訪時還有感而發表示「好險都過去了」。

8歲時就以童星身分出道的巴戈，在台語電影時期就參與不少作品拍攝，高中畢業後進入國立藝專美工科，學習美工與設計。服完兵役後在華視擔任基本演員，而這一待就長達數十年，巴戈先是在1980年演出連續劇《江南春》，並以與鄒美儀主持的《雙星報喜》，在1986年和1987年獲得電視金鐘獎最佳節目主持人獎，成為當紅藝人，但隨即在1987年因聲援高凌風向華視爭取藝人福利，慘遭封殺，有將近1年時間沒有任何節目邀約。

後來轉戰台視發展的巴戈，憑藉著主持《女丑劇場》和演出八點檔《郵差總是按錯鈴》等節目，成為當時最炙手可熱的男星。對工作邀約來者不拒的他，還出現「周一到周日都能在電視上看到巴戈」的盛況，因此被張小燕揶揄「接節目跟生小孩一樣，沒有節制」，不過這也讓巴戈得以在民生社區買下獨棟透天豪宅，與老婆張令娜生下的4名子女，也全都送出國留學，令巴戈自豪的笑說為了孩子求學，因此花了6千多萬。

1991年，明金成（左2）、巴戈（右2）、藍心湄（右1）一起主持熱門綜藝節目《雞蛋碰石頭》。（圖／讀者提供）

不過當全家在1995年移民、留自己和女兒在台灣生活，與面臨工作漸停的巴戈，突然感到生活失去重心「當時我以為自己電話壞掉了，還用家裡電話打給自己，發現有通沒壞掉，過沒多久又看到手機有未接來電，最後發現是剛剛用家裡電話打的那通」。這種不安和寂寞，直到成為「台灣優質生命協會」理事長，投入公益後才找回生活重心，就算1家5口居住在不同地方，感情依然相當好，巴戈也樂得過上「開心農場」的生活。