俄羅斯在烏克蘭周邊及白俄羅斯境內集結兵力，歐洲局勢緊張，美國數次「更新」俄方可能入侵烏國的日期。英國專家警告，執著於傳統軍事威脅恐讓各界在與莫斯科交手時失焦。

過去數星期，美國積極與盟友分享俄烏局勢相關情資，各國媒體則爭相搶發「最新內幕」，甚至傳出16日就是開戰日。莫斯科除一再否認計畫對烏克蘭用兵，15日更宣稱撤出烏國周邊部分軍隊。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天嘲諷英美媒體「誤導大眾」，並要求它們公開俄方今年入侵他國的時程表，她好「規畫休假」。

遭持續精進訊息戰、認知戰手法的俄方批評「不老實」，甚而引發「狼來了」效應， 顯非歐美所願。部分俄羅斯事務專家指出，過度聚焦傳統軍事威脅，恐導致在分析、應對莫斯科各項作為時，未能掌握整體圖像及根本問題，並忽略俄羅斯早已對烏克蘭實施混合戰多年，累積豐富的「灰色衝突工具箱」。

部分專家指出，在形塑議題走向方面，莫斯科或許勝歐美一籌。歐美各大國領導人前仆後繼飛往莫斯科，期待成為促進和平的英雄，但在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的主場，到底哪一方成功掌握了話語權、滿足「風雲再起」的政治展演渴望，答案恐怕難令人樂觀。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯與歐亞計畫資深顧問研究員佳爾斯（Keir Giles）近日接受中央社採訪時強調，蒲亭何時按下「開戰」鈕，仍是未知數，但他實際上已透過兵力展示達成許多目標，包括迫使各國領導人坐下與他商談歐洲安全議題。

佳爾斯警告，越是高調宣告「要打了」，一旦蒲亭作勢撤軍或在烏克蘭周邊保留軍事部署、但不推進，美國的威信就越受損害。另一方面，美國此次可謂採取新戰術：透過積極公開情資先發制人，以抵銷莫斯科具殺傷力的舉措和錯假訊息的宣傳效果，並縮小蒲亭的運籌帷幄空間。

不過，無論是否武力進犯烏克蘭，「俄方都有好選項」。佳爾斯指出，保持計畫和行動靈活，確保無論情況如何變化都能有數個可為己方帶來正面效應的選項，是俄羅斯長期以來相較於西方的優勢。

佳爾斯分析，對俄方而言，發動傳統戰爭不僅成本高昂、「弄髒手」，也可能導致難以管控的風險。相較而言，引導烏克蘭國內發生「人民起義」等西方難以快速、精準識讀和應對的政治動盪，俄方再扮演「解鈴人」，是更有吸引力的選項，且莫斯科「具備豐富相關實務經驗」。

佳爾斯指出，俄羅斯是否能「不戰而勝」，首要取決於歐美大國有多想「避戰」或迴避其他型態的衝突，以及它們對不同樣態的「極限施壓」有多強的耐受力。

僅舉近年的例子，無論是領土遭占領或併吞的烏克蘭和喬治亞，或者發生人道災難的敘利亞，西方往往要求俄羅斯侵略行為的受害者委屈接受各類「和平協議」，以求儘快息事寧人。佳爾斯說，莫斯科「有理由期待再次利用西方這個弱點」。

愛沙尼亞「國際防衛與安全中心」（ICDS）所屬「愛沙尼亞外交政策研究所」（EFPI）資深研究員、2020年獲頒「大英帝國官佐勳章」的薛爾（James Sherr OBE）近日向中央社記者分析，歐美威脅祭出嚴厲制裁，但相關措施恐難以有效嚇阻俄羅斯。

薛爾指出，莫斯科已採取手段減損，也有反制措施可運用；相較之下，歐洲依賴俄羅斯的能源供應，且不願承擔經濟層面的種種不便。莫斯科深知，在西方多數國家，「犧牲小我」的門檻和政治成本要較俄羅斯高得多。

薛爾肯定英、美等國對烏克蘭的軍事和技術支援，以及北大西洋公約組織（NATO）強化東翼部署。他說，不吝於運用軍事手段才能讓只相信「硬實力」的俄方「心生敬畏」，可惜歐美向俄方釋出的訊息缺乏一貫性。

除了很早就宣告不會派遣軍隊與烏克蘭士兵並肩作戰抵禦俄軍，薛爾指出，歐美各國撤離使館人員也是錯誤決策。

薛爾說：「你不能一方面希望嚇阻對手，另一方面又顯露自己才是那個被嚇阻、害怕風險的人。」此外，這類舉動向烏方釋出負面訊息，彷彿歐美隨時準備退場，不惜違背對夥伴的「堅定承諾」。

薛爾指出，無論是各自表述的「明斯克協議」，或讓烏克蘭中立化的「芬蘭化」等方案，既顯示歐美許多人仍難以戒斷錯覺、誤以為可與俄方藉由達成妥協解決問題，也透露許多人並不了解俄方的終極關切。

薛爾分析，俄羅斯自認有權決定烏克蘭的命運；無論路徑、手段為何，或使用何種概念包裝，俄羅斯終究是要西方實質認可它宣稱擁有的權利。

薛爾指出，自1991年蘇聯解體以來、甚至更早以前，俄羅斯從未真心接受烏克蘭可以是獨立自主的國家這個事實。2014年併吞克里米亞（Crimea）、軍事控制烏東部分地區，俄羅斯不過是向各界展現，為了不讓烏克蘭有效行使主權，它不僅可在政治、經濟層面積極滲透、收編、顛覆，也不惜直接動武。

但事實上，莫斯科的野心不止於烏克蘭，而是要解構北約並改造現有以規則為基礎、尊重各國主權的歐洲安全秩序，且俄方認為，現狀存在越久，就越難改變，因此必須把握時機，包括善加利用西方的弱點和分歧。

薛爾指出，不可低估俄方決心，也不可輕易相信它為求暫時轉移壓力而使出的「障眼法」。要有效嚇阻莫斯科，就不能期待同時與它友好，這樣的情況研判要到俄羅斯社會發生重大思維轉變，因此有本質上不同以往的菁英階級主政，才有可能改變。