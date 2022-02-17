高雄市七賢國中一名14歲暱稱「小胖」的黃姓棒球隊員，去年9月20日操練過程中，身體不適昏倒，經送醫搶救12天後不治，引發各界譁然，而校長羅振宏和教練團對案發過程三緘其口，導致謠言滿天飛，外界謔稱此為「校園洪仲丘」翻版，直到家屬得知死因相當憤慨，希望透過司法幫小孩討一個公道。
小胖爸爸直言，他知道現在很多體育班家長不諒解他為何要控告教練們，有家長甚至質問他為什麼要報警，羅振宏校長本來處理本案還算積極，報警後態度上也轉為被動，「這都不怪他們，只是已經出人命了，調查真相，並不為過吧。」小胖爸爸淡定地說，這些家長未歷經喪子之痛，他們難以理解為父的那股撕心裂肺感受。
據了解，七賢國中棒球隊去年9月參加「台中市金龍盃全國少棒菁英賽」，前兩場預賽時大勝對手，但緊接著在9月19日上午的32強賽時卻大輸給對手，整隊打包回家，回程車上，教練團與球員之間就已瀰漫著緊張氛圍。隔日一早7點半，教練團中的一名盧姓教練召集所有隊員至勝利棒球場開始暖身訓練，當天早上氣溫從攝氏29度起跳，直到10點時氣溫已升高至攝氏32度。
根據部分隊員家屬轉述孩子們的說法，由於氣溫持續升高，盧教練原有意放隊員們回家休息，但沒想到，呂教練卻臨時加碼要模擬連續比賽兩場的情境，要求隊員們休息5分鐘後繼續操練。隨後，由教練團開始和球員們練習打擊、防守，只要有人漏接，球員們就要從守備位置依序跑到本壘、折回全壘打牆，再回到原守備位置，以此反覆練習快20趟次，中間還有低年級的球員受不了，被教練訓斥哭了出來。
小胖事發關鍵的時間點約11點左右，他趁空檔跟同儕打招呼說要去教練休息室裝水，但過了約20分一直沒有返回，後來小胖被人發現倒地昏迷，教練們緊急打電話通報救護車到場，11點50分被送抵「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」（高醫）急診治療，下午就直接住進小兒加護病房，最後不幸在10月2日上午5點53分離世。
至於小胖實際昏倒位置眾說紛紜，有一說是倒在球員休息室門口，另一說則是倒在有飲水機的教練休息室裡面，由於校長羅振宏和教練團始終對於「確切位置」和操練過程三緘其口，讓家屬悲憤不已。家屬為了真相只好向警方報案，由檢察官深入調查；同時，高雄市政府也組成獨立調查小組，但事發後將近5個月，至今仍未向家屬說明。
高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男事發後曾在臉書公開發文，指出9月20日早上10時，高雄氣溫已高達32度，濕度69%，中暑危險係數經計算為38.9，屬於需警戒注意補充水分，並避免激烈運動的等級。
小胖爸爸當時一心期待孩子趕快康復，因此也單純地認為或許只是單純中暑，過兩天就會醒，沒想到10幾天後，小胖連開口說話的機會都沒有，「通常都是少年送老的，怎會是老的送少年的。」他邊回憶邊感嘆說，那陣子小胖為了比賽訓練，已經三周沒回家，9月19日回到高雄宿舍，他送零用錢去給兒子加油打氣，沒想到那是最後一次對話。
小胖爸爸還透露，高醫發出的死亡證明書，死因寫「熱中暑合併多重器官衰竭」，死亡種類則是「病死或自然死」，那時他也不懂，好好的一個小孩怎會突然自然死亡，護理師才跟他說明，「小孩出事過程，我們沒在現場，死亡證明也只能這樣開。」然而一名熟稔刑案經驗的警察私下表示，一般只要是活力旺盛的青少年死亡，醫院都會持審慎保留態度，不會輕易開出死亡證明書，而會通報警方報呈檢察官會同法醫相驗，再由法醫建議解剖分析死因，該案處理流程的確啟人疑竇。
之後，還有人傳出小胖本身就有糖尿病、還在洗腎，這分明是一種推拖之詞，小胖爸爸被逼得只好去報警求真相，檢察官勘驗、解剖，今年1月18日才由檢察署發出鑑定為「意外死」的證明書。
小胖爸爸強調，校方不談真相，他只好讓司法來調查，而高雄市政府所謂的獨立調查，當時確實有5、6個人來問他事情，但現在結果好像「卡彈」，也不知道什麼原因。因此，他將最後的希望放在司法上，他曾經很誠實向檢察官訴說，「假如沒有你，我可能永遠都無法知道真相」。
高雄市教育局體健科長陳綉藝表示，獨立調查報告已完成，教育局也已依照調查報告建議事項，研擬完成「學生運動訓練安全建議事項」函知學校參考依循，並規劃運動教練熱中暑防制相關研習，以避免類此憾事再次發生。
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