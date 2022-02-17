高雄市七賢國中一名14歲暱稱「小胖」的黃姓棒球隊員，去年9月20日操練過程中，身體不適昏倒，經送醫搶救12天後不治，引發各界譁然，而校長羅振宏和教練團對案發過程三緘其口，導致謠言滿天飛，外界謔稱此為「校園洪仲丘」翻版，直到家屬得知死因相當憤慨，希望透過司法幫小孩討一個公道。

小胖爸爸直言，他知道現在很多體育班家長不諒解他為何要控告教練們，有家長甚至質問他為什麼要報警，羅振宏校長本來處理本案還算積極，報警後態度上也轉為被動，「這都不怪他們，只是已經出人命了，調查真相，並不為過吧。」小胖爸爸淡定地說，這些家長未歷經喪子之痛，他們難以理解為父的那股撕心裂肺感受。

高雄市七賢國中校長羅振宏和教練團對黃姓棒球隊員操練過程三緘其口，家屬最後只好透過司法尋求真相。（圖／黃威彬攝、合成圖）

據了解，七賢國中棒球隊去年9月參加「台中市金龍盃全國少棒菁英賽」，前兩場預賽時大勝對手，但緊接著在9月19日上午的32強賽時卻大輸給對手，整隊打包回家，回程車上，教練團與球員之間就已瀰漫著緊張氛圍。隔日一早7點半，教練團中的一名盧姓教練召集所有隊員至勝利棒球場開始暖身訓練，當天早上氣溫從攝氏29度起跳，直到10點時氣溫已升高至攝氏32度。

根據部分隊員家屬轉述孩子們的說法，由於氣溫持續升高，盧教練原有意放隊員們回家休息，但沒想到，呂教練卻臨時加碼要模擬連續比賽兩場的情境，要求隊員們休息5分鐘後繼續操練。隨後，由教練團開始和球員們練習打擊、防守，只要有人漏接，球員們就要從守備位置依序跑到本壘、折回全壘打牆，再回到原守備位置，以此反覆練習快20趟次，中間還有低年級的球員受不了，被教練訓斥哭了出來。

小胖事發關鍵的時間點約11點左右，他趁空檔跟同儕打招呼說要去教練休息室裝水，但過了約20分一直沒有返回，後來小胖被人發現倒地昏迷，教練們緊急打電話通報救護車到場，11點50分被送抵「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」（高醫）急診治療，下午就直接住進小兒加護病房，最後不幸在10月2日上午5點53分離世。

至於小胖實際昏倒位置眾說紛紜，有一說是倒在球員休息室門口，另一說則是倒在有飲水機的教練休息室裡面，由於校長羅振宏和教練團始終對於「確切位置」和操練過程三緘其口，讓家屬悲憤不已。家屬為了真相只好向警方報案，由檢察官深入調查；同時，高雄市政府也組成獨立調查小組，但事發後將近5個月，至今仍未向家屬說明。

高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男事發後曾在臉書公開發文，指出9月20日早上10時，高雄氣溫已高達32度，濕度69%，中暑危險係數經計算為38.9，屬於需警戒注意補充水分，並避免激烈運動的等級。

小胖爸爸當時一心期待孩子趕快康復，因此也單純地認為或許只是單純中暑，過兩天就會醒，沒想到10幾天後，小胖連開口說話的機會都沒有，「通常都是少年送老的，怎會是老的送少年的。」他邊回憶邊感嘆說，那陣子小胖為了比賽訓練，已經三周沒回家，9月19日回到高雄宿舍，他送零用錢去給兒子加油打氣，沒想到那是最後一次對話。

小胖爸爸還透露，高醫發出的死亡證明書，死因寫「熱中暑合併多重器官衰竭」，死亡種類則是「病死或自然死」，那時他也不懂，好好的一個小孩怎會突然自然死亡，護理師才跟他說明，「小孩出事過程，我們沒在現場，死亡證明也只能這樣開。」然而一名熟稔刑案經驗的警察私下表示，一般只要是活力旺盛的青少年死亡，醫院都會持審慎保留態度，不會輕易開出死亡證明書，而會通報警方報呈檢察官會同法醫相驗，再由法醫建議解剖分析死因，該案處理流程的確啟人疑竇。

之後，還有人傳出小胖本身就有糖尿病、還在洗腎，這分明是一種推拖之詞，小胖爸爸被逼得只好去報警求真相，檢察官勘驗、解剖，今年1月18日才由檢察署發出鑑定為「意外死」的證明書。

小胖爸爸強調，校方不談真相，他只好讓司法來調查，而高雄市政府所謂的獨立調查，當時確實有5、6個人來問他事情，但現在結果好像「卡彈」，也不知道什麼原因。因此，他將最後的希望放在司法上，他曾經很誠實向檢察官訴說，「假如沒有你，我可能永遠都無法知道真相」。

高雄市教育局體健科長陳綉藝表示，獨立調查報告已完成，教育局也已依照調查報告建議事項，研擬完成「學生運動訓練安全建議事項」函知學校參考依循，並規劃運動教練熱中暑防制相關研習，以避免類此憾事再次發生。

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