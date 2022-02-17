今年41歲的女星隋棠與老公Tony結婚至今邁入第7年，兩人育有三個寶貝兒女。在去年十月隋棠出席嬰幼用品代言時，身穿寬鬆洋裝、腳踩平底鞋登場，引發懷孕疑雲，時報周刊CTWant也接到爆料，直指隋棠又有喜了。本刊觀察對比起她近期出席活動時多次穿著寬鬆的衣服，私下她卻可以穿著貼身的牛仔褲，但又配上平底拖鞋，不過過往苗條的她先前三胎，都是懷孕超過六個多月仍看不出身形有太明顯的變化，很難辨識是否真的有第四寶。

跟粉絲聊天，隋棠顯得相當開心。（圖／本刊攝影組）

穿著緊身牛仔褲的隋棠，身型看不出是否已經有孕，對粉絲也有求必應，拍合照簽名樣樣來。（圖／本刊攝影組）

一月八日下午三點半，結束記者會活動的隋棠走出電視台大樓，在門口與等候多時的紛絲寒暄，臉上滿是笑容的她伸手拍拍粉絲肩膀，像是熟識的老朋友似的，儘管粉絲動作稍微慢，但她還是耐心等候並與一一合影留念，臨走前還幫粉絲簽名，按耐好了粉絲，這才搭乘廂型車一路南下到了桃園國際棒球場。晚間近七點，温昇豪駕駛一輛老舊的轎車載著隋棠，後座還有個女生，應該就是戲中扮演女兒的演員，三人在車上臉色毫無生氣，甚至讓人感到彼此都壓抑著情緒。拍攝工作結束後，隋棠搭乘廂型車離開桃園，八點出頭回到南港的住處休息。

去年十月至今年一月，隋棠出席活動都穿著寬鬆或剪裁特殊的洋裝，甚至還配上平底鞋，被猜測又懷孕了。（圖／報系資料庫）

隋棠在去年8月父親節曾曬出一家人在家的合照，並開玩笑表示：「祝晉升四寶爸的Tony哥，還有全天下的爸爸，父親節快樂喔！」這一句話也不禁讓人聯想隋棠迎來四寶的好消息。她還語帶曖昧地寫下「防疫期間我們意外的迎來了我們的防疫寶寶，讓本來就夠忙碌的生活，簡直已分不清楚是窒息式幸福感，還是幸福式窒息感。」事後才知原來這是因為這一家人領養了一隻退役導盲犬Ruby，讓家中成員瞬間增加為六口，讓他們雖然忙碌但充滿歡笑。

去年父親節隋棠家裡迎來「四寶」，是一隻退役的導盲犬。（圖／截自隋棠臉書）

今年一月隋棠也在社群網站上宣布「我開始拍戲了」，還透露是在「溫瑞凡」（温昇豪）苦口婆心勸說下，從去年十一月開始她暫時拋夫棄子的拍戲生活，還搞笑表示：「這次和昇豪哥又成了夫妻，只是怎麼還是看起來依然貌合神離…。」不過依照本刊不只一次直擊他們的拍戲過程，看來還算平和，就算隋棠是處在懷孕狀態下，看來也能得心應手、輕鬆完成。對於又傳有孕，隋棠經紀人對本刊表示：「目前沒聽說耶！」並未直接承認或否認此傳聞。

隋棠與老公Tony都很喜歡小孩，一家子熱熱鬧鬧充滿歡笑。（圖／截自隋棠臉書）

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