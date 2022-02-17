新北市三重永福街一處宮廟昨（16）晚發生1名陳姓男子朝宮廟大門連開10多槍，現場留下11個彈孔，陳男隨後開車逃逸至新莊某旅館，今凌晨3點多警方埋伏逮人，陳男一度持槍拒捕，警方對空鳴槍後，陳男眼見情勢不利，竟朝自己頭部開槍自戕，送醫後不治。

新北市三重永福街一處宮廟，今16日晚間9點54分，遭人持槍連開10多槍在大門，警告示威意味濃厚，所幸未造成人員傷亡，三重警方獲報後派員趕赴現場拉起封鎖線，鑑識人員採證到鐵門有11個彈孔，偵查隊長林振瑞表示，已鎖定特定對象追緝中。

警方今凌晨3點多在新莊一處巷弄內找到陳姓嫌犯，陳男當時與友人步出旅館，見警方團團上前一度拒捕，並拿出手槍作勢開槍，警方隨機對空鳴槍，最後陳男竟朝頭部開槍自戕，送醫後宣告不治，警方目前已逮到接應的1男1女，陳男入住的旅館也搜出2把改造手槍及60多顆子彈。

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