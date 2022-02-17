東北季風帶來豐沛降水，中央氣象局持續針對迎風面4縣市發豪、大雨特報。今晚起鋒面通過，各地降雨機率增；19日一波「比乾寒流還要冷」的冷空氣報到，搭配更多水氣，全台氣溫急探9度甚至更低，有機會成為今年以來首波寒流！

今晨低溫出現在竹、苗一帶，以苗栗西湖10.9度最冷，「輻射效應」明顯發威。受到水氣移入影響，北部、東部的雨勢不停，氣象局持續針對基隆北海岸、東北角、花蓮發布大雨特報；宜蘭因地形緣故，平地不僅有豪雨，山區更有大豪雨，當地民眾應防範降雨影響。

氣象專家吳德榮以「東北季風異常降水」形容這波降雨，他在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天氣溫稍微回升，北部涼南部舒適，各地晚間微冷。晚間鋒前雲系接近，短暫陣雨機率提高；明晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大。

這個周末的天氣相當不理想，雨下個沒完就算了，19日還有一波強冷空氣南下，一連待到21日。吳德榮指出，這波冷空氣強大、持久，伴隨水氣多，降雨範圍也廣，「比乾寒流還要冷」，低溫不僅有跌破10度可能，連白天都只有12、13度。

「春寒雨若泉」，吳德榮提醒應注意雨勢及保暖；這波冰雨也可望為高山地區帶來降雪。冷空氣逐漸減弱要等到22日，但各地降雨機率仍偏高，到了23日，又有另一波鋒面要來了。