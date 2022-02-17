資深藝人巴戈昨天(2/16)因胰臟癌末期病逝於台北長庚醫院，享壽67歲，巴戈8歲就出道，在演藝圈耕耘了60年，能主持能演戲，曾兩度敲響金鐘，還當過三金主持人，有實力且為人和善，很受後輩景仰和喜愛，也因此病逝消息傳出，讓圈內好友跟後輩們都相當心痛惋惜。

擁有獨特喜感形象的巴戈，多年前淡出螢光幕後，過著滋潤愜意的退休生活，據《退休好生活》報導，巴戈跟老婆張令娜結婚，婚後育有女兒巴勻、巴安以及兒子巴笙、巴策，但全家都移民加拿大，就他獨自留在台灣，住在170坪的豪宅裡。

巴戈曾將住了30多年獨棟別墅大改裝，170坪的豪宅分為地上4層、地下2層，內裝非常講究，走巴洛克風格，客廳放了巴洛克風的沙發，他還打通了挑高客廳東面的一面牆，安置了直通院子的落地窗，讓採光變好，國立藝專美術系(現台藝大)出身的巴戈，也在豪宅內精心擺放收藏的字畫、藝術品，讓家裡宛若博物館，他也親自投入庭園改造，自己舖了花園步道，在院子開闢了「開心農場」種水果蔬菜還養魚，生活過得很悠閒舒適。

而巴戈的老婆張令娜來頭不小，兩人是大學同學，一家人都很熱情做公益，他表示老婆曾經在靈鷲山皈依，高中、大學時期還曾在寺裡短暫住過，婚後他們舉家移民加拿大溫哥華，老婆就到溫哥華佛華山當義工，之後加入由藝人組成的靜華分會，更接棒了該分會會長重任，巴戈表示老婆8年後卸任了，想到她之前當會長時忙碌的樣子，還逼著自己變得樣樣精通，就覺得很心疼，「她不是藝人，上台會緊張，但是她還是硬逼自己上台」，打從心裡以她為榮，語氣盡是對老婆的愛，夫妻好感情讓人稱羨，如今巴戈的4個孩子都已成年，孩子都很有成就，巴戈的晚年生活可說過得充實而幸福。