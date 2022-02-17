資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈昨(16日)晚間因胰臟癌擴散到肝臟等器官，在長庚醫院離世，享壽67歲。巴戈在影藝圈60年，橫跨戲劇與主持界作品眾多。立委洪孟楷昨晚在臉書發文悼念巴戈，表示永遠記得小時候都要看完「女丑劇場」小短劇(巴戈曾和方芳芳合作主持)，才願上床睡覺。

洪孟楷寫下，把歡笑帶給大家，相信這是巴戈演藝生涯留給眾人的印象，也藉此希望所有朋友照顧自己、保重身體、疼惜身邊每位親人，然後珍惜每一刻，生命的價值也許不只長短，還有寬度和深度，我們共同緬懷逝者，也更加珍惜眼前的一切，願大家平安。

巴戈8歲出道當童星，有許多戲劇作品且橫跨主持界，他曾與鄒美儀以《雙星報喜》，蟬聯2座金鐘獎最佳主持人獎，4年後再以《就在今夜》，與方芳芳再拿下1座金鐘獎，奠定他主持一哥的地位。

此外，巴戈曾和方芳芳合作主持《就在今夜》、《女丑劇場》。方芳芳昨受訪時說，過年前還跟他通過電話聯絡過，知道他不舒服，她哽咽說：「覺得很不捨，他是教我最多的哥哥，是他教我變成演短劇、做丑角，他是很歡樂的人，每次主持完他都會跟我講哪裡不對，會很耐心的教我，我覺得人生很無常，不知道怎麼說。」