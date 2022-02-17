莉婭（陳緗妮）之前控訴「國民女友」祈錦鈅和老公謝和弦有私約，讓祈錦鈅大動作澄清要求莉婭3天內提出證據道歉，莉婭今（17日）凌晨發文道歉了！

莉婭14日控訴「國民女友」祈錦鈅介入她和謝和弦婚姻，而祈錦鈅除了澄清外也要求她3天內道歉，如今事件燒到第3天，莉婭今（17日）首度發文道歉，同時附上謝和弦與祈錦鈅私下的對話內容，且直接Tag祈錦鈅並寫道：「我在此向祈錦鈅Maxinechiii小姐道歉，我太衝動，我誤會了妳與我老公對話內容的含義，最後再次鄭重道歉。」

莉婭在道歉的同時附上誤會祈錦鈅與老公謝和弦4張對話截圖證據，從照片中的內容顯示，祈錦鈅傳訊邀約「是不是要找一天見一下」、「對了我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「你下週都有空要不要帶我去浮潛」、「我自己住，隨即過來很晚也沒問題」，而其中一句「其實我現在只問你哈哈哈哈」似乎想單獨約謝和弦的話引起網友議論。

莉婭在道歉的同時附上誤會祈錦鈅與老公謝和弦4張對話截圖證據。（圖/莉婭臉書）

莉婭在道歉的同時也曝光私訊，似乎也是讓網友評論是否會誤會，網友看到後也紛紛留言「對話會讓人誤會」、「一直說不熟，沒見過面還一直約」、「這的確是沒當小三啦，就是倒貼的感覺」、「是不是有點似曾相識的感覺？…難怪炸掉」、「這種真的母湯」、「覺得男生回覆的沒什麼問題⋯然後女生根本也沒在避嫌」，更有人笑虧「對方說要證據or道歉，然後就一起拿出來了」，再度引發爭議。