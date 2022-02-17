針對外公、外婆事件，立委王婉諭16日再於臉書發文澄清，仍遭多位網友留言痛批。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

教育部線上國語辭典將進行修正，以加註方式說明，母親的父母不須另稱為「外公、外婆」，可稱為祖父祖母，「沒有內外」分別，但這項改革引發大批民眾不滿。立委王婉諭昨日（16）澄清「外公外婆沒有不見」，僅透過加註讓性平意識與時俱進的納入解釋。但此說法仍引發網友不滿，痛批此政策凸顯政治人物不知輕重緩急，就連不少年輕人都忍不住開罵。

立委王婉諭11日在臉書發文道，很多孩子不解，「為什麼爸爸的爸爸媽媽、跟媽媽的爸爸媽媽，會有內外的差異？指出未來「不用再分內外！爸爸的爸媽？媽媽的爸媽？都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」教育部部長潘文忠15日表示，除了外公、外婆的稱呼有加註說明，外孫及外孫女也會加註為「今亦稱為孫子、孫女」。

但此事引發外界批評、許多人認為多此一舉、且非目前最重要的事，王婉諭昨日因此在臉書發文澄清「外公外婆沒有不見」，強調外公外婆真的沒有從生活中消失，只是透過加註，讓性平意識與時俱進的納入解釋；透過辭典的調整，讓傳統的尊卑之分造成的「內、外」分別，能夠逐漸淡化。

然王婉諭的解釋並未平息風波，大批網友湧入王臉書及相關新聞連結留言：「我們在意的是，在這個時局，委員放心力在這裡，而不是政事。只能說失望了」、「對我來說就只是區分，沒有什麼歧視的問題，在文字上鑽牛角尖的人才覺得有歧視。是不是壓根就歧視自己的性別？」「該做的沒做、不該做的拚了命做，功倍事半！」「年輕人也不挺！不要搞這些有的沒有的，無聊透頂，太閒的官員」、「別說老人，連年輕人也看不下去」、「沒實質成績只能玩文字遊戲」。但也有部分網友支持此政策：「支持！這不是無謂的事，而是真正重要的改變」、「我也不喜歡內外之分，現代婚姻應該是更平等的」。