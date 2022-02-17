北京冬奧進入倒數第三天，今天又有哪些焦點賽事，讓我們一起來看看，首先大陸混血女將谷爱凌將登場，挑戰個人第三個項目U型半管資格賽，時間在早上9點30分，接著資格賽第二輪在10點20分舉行。此外15歲俄羅斯女將瓦莉娃(Kamila Valieva)會在晚上6點出戰女子單人滑冰長曲項目。

谷爱凌在本屆冬奧成為萬眾矚目焦點，她因著亮麗混血外表，加上轉籍為大陸出賽，受到大量關注，當然她在場上表現也不馬虎，2月8日她於女子自由式滑雪大跳台項目初登場，決賽三輪各拿下93.75、88.50、94.5分，最後一輪展現空中轉體4圈半1620度美技奪金，當場跪地痛哭。

2月15日她於坡面障礙技巧項目再出戰，儘管首輪表現不理想，次輪也出現失誤，但在最後一輪靠好表現繳出86.23高分，一舉衝上第2名，最後拿下銀牌，目前參加2個項目皆奪下獎牌，今天的U型半管資格賽是她本屆最後一個項目，有望再奪下佳績，此外大陸好手李芳慧、張可欣也將上場。

俄羅斯女將瓦莉娃本屆遭遇禁藥爭議，不過目前國際運動仲裁庭(CAS)仍允許她出賽。而她在7日時就幫助俄羅斯奧會拿下花滑女團金牌，15日她再於女子單人短曲項目亮相，儘管一開始3周半跳就稍有瑕疵，仍扛住壓力完成出賽，賽後落淚的她以82.16分領先群雌，挺進今天長曲決賽。