台中市議員冉齡軒遭舉發涉嫌詐領助理費，台中檢方昨天指揮台中市調查處兵分多路前往她位於東勢區及新社區等服務處、住處及助理住處展開搜查，將冉等20多人帶回漏夜偵訊，檢方漏夜偵訊至今天清晨，以冉涉嫌重大等理由向法院聲押禁見、冉的丈夫以5萬元交保，其他助理等多人均請回。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方以冉涉犯貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，涉嫌重大，且該罪為5年以上徒刑重罪，有勾串逃亡之虞，今天清晨向法院聲請羈押禁見，而冉的丈夫邱男則以5萬元交保。

冉齡軒曾任台中縣第16屆議員，是現任台中市第十四選區包括東勢區、石岡區、新社區、和平區等山城地區議員，據了解，16日清晨6時30分前後，她位於選區的服務處及住處遭調查人員搜索，此外，多名前任及現任助理的住處也同步被搜查，檢調查扣電腦及帳冊等資料，並帶回包括冉等20多人漏夜偵訊追查。

據了解，檢調針對助理及員工等人任職期間、領薪及申請補助費狀況進行調查釐清，追查冉是否涉及貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，檢方漏夜偵訊至今晨，將冉向法院聲押禁見，將由法院召開羈押庭審理。