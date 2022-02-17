南投縣埔里鎮臥龍洞古道今年1月初發生3人「吊死」離奇命案，登山民眾在古道邊坡發現范姜姓男子遺體後，與范姜同行的情侶檔郭姓男子、王姓女子，4日在距范姜約200公尺的樹林內被發現遺體，由於3人死因類似，案情至今撲朔迷離。但案發地卻成為網紅YouTuber的靈異探險地，甚至還有YouTuber不顧森林安全，在案發地燒紙錢、點菸插地、噴漆等破壞環境，南投林管處接獲民眾檢舉，已請警方協助調查，若非正當理由，將依《森林法》開罰最高60萬元罰鍰。

臥龍洞3吊屍詭異現場，有網紅在當地燒紙錢噴紅漆拍片，林管處要重罰。(中時資料庫)

回顧當時案情，范姜男、郭男與王女3人，去年12月28日前後抵達臥龍洞古道，3天後范姜被發現吊死在古道旁邊坡；郭、王2人不見蹤影。檢警原查出雙方曾有債務糾紛，懷疑可能是債務關係引發殺機，盼能找到失聯的郭、王2人以釐清案情。

不料，警方昨會同埔里、中心碑消防分隊、「跑山獸」越野路跑好手羅培德（Petr Novotny）及當地民眾搜索，下午在距范姜吊掛處約200公尺樹林裡，發現郭男、王女雙雙吊掛樹上身亡，現場未留遺書或相關跡證。因同行3人全在偏僻古道山區橫死的案情太詭異，引發地方議論。

3人為何會橫死古道，究竟是他殺、自殺或其他原因？迅速引發外界諸多臆測。有人認為，3人生前雖有糾紛鬧上法庭，但應還不到要痛下殺手的程度；也傳出3人可能有共同宗教信仰，才在同山區尋短。

案發後，前往案發地的人數己相對減少，但反而增添靈異氣氛。引起專門拍攝靈異探險的YouTuber前往該處拍片，但卻疑似刻意要營造離異氣氛，四處燒紙錢，而沿路也被噴上紅漆，嚴重破壞當地環境及景觀，因此引起當地民眾氣憤，怒向警方檢舉。

南投林管處獲得警方通報，也請警方協助調查，若能找到YouTuber，將可能處以12萬以上60萬元以下罰鍰。