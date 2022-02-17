「卵子衝腦」鬧出人命！1名女網友在交友軟體認識男友，原本她因為對方外表不打算交往，某次喝醉後她讓對方載去旅館，當晚她在酒精催化下邀約發生關係，2人後來索性在一起，但同居後發現生活習慣差太多，正當她有了分手念頭時，卻發現意外懷了雙胞胎，讓她崩潰問網友「會跟1個認識2個月的人結婚嗎？」

該女網友在Dcard上發文，她與男友在交友軟體上認識，剛開始見面發現對方牙齒很可怕，身上有臭味又蠻胖，認定不會交往後2人就當朋友，但對方仍殷勤追求，某次她喝醉讓對方載，2人因此住進摩鐵，她竟因酒精催化下向對方邀約嘿咻，對方則說「你要想清楚，我不想我們是砲友，也不要做了1次就結束再也不聯絡，我要的是我們在一起。」

1名女網友在交友軟體認識男友，某次喝醉後她讓對方載去旅館，當晚她在酒精催化下邀約發生關係，2人後來索性在一起，她後來發現意外懷了雙胞胎。（翻攝自Dcard）

1名女網友在交友軟體認識男友，某次喝醉後她讓對方載去旅館，當晚她在酒精催化下邀約發生關係，2人後來索性在一起，她後來發現意外懷了雙胞胎。（翻攝自Dcard）

該女網友說她最後在「卵子衝腦」下還是發生關係，後來也與對方在一起並同居，但漸漸發現彼此許多生活習慣差很多，像是男友打呼大聲、上廁所濺出尿等，而她平時出手大方是月光族，男友則很節儉，幾次衝突下她有了分手念頭，卻發現意外懷了對雙胞胎，男友對此發憤工作想養活家庭，但她想到2人發生的種種生活衝突，仍有墮胎、離開想法。

該女網友發文問網友說「如果是你們，彼此都有結婚生小孩的共識，但會跟1個認識2個月的人結婚嗎？」網友則回覆「現在很多地方都無法接受也不想包容了，現在結婚，未來也是會走到離婚的場面」、「斷然不會」、「拜託不要，勸妳不要，妳現在是被愛沖昏頭」、「這事關妳的整個人生，我覺得好好跟家人討論吧，聽妳這樣敘述，我是覺得男的不太ok」。