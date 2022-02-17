國民黨日前確定縣市長選舉候選人提名辦法會以協調取代初選，國民黨台北市議員羅智強沉澱多日後，15日終於在臉書表態，稱雖然有些遺憾但也能理解。國民黨前主席、立委江啟臣事後在臉書向羅智強喊話，說「你真的辛苦了！」

羅智強在臉書表示，雖然自己曾經承諾若臉書粉絲破100萬就會參加國民黨台北市長初選，但最後國民黨卻根本沒有初選，導致他無法實現承諾。羅智強說，對這個結果有些遺憾，但也能理解國民黨為什麼這麼做，希望支持者不要因此事怪罪國民黨，最終造成「在野黨痛，民進黨快」的局面。

事後江啟臣也在臉書說，看完羅智強在臉書表態的內容後，自己說什麼都要陪羅智強走上一段路，「讓這位真正的勇士，不會孤身一人」，因此在昨（16）日下午現身，陪同羅智強一直走到清水。

江啟臣表示，羅智強總是站在第一線面對完全執政的民進黨，是「為人民發聲，為黨犧牲，為在野監督拚盡全力的第一人」，但也指出羅智強接連進行49天夜宿、400公里行腳，鬥志雖然仍舊高昂，身體畢竟不是鐵打的，看得出來腳已經有些不舒服，希望羅智強在拚盡全力的同時也要照顧好自己，說「智強，你真的辛苦了！」「別灰心，為臺灣，我們繼續拚！」