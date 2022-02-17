仲量聯行最新統計報告指出，隨著科技業在疫情期間及疫後的蓬勃發展，規模較大的科技公司，在對研發中心及人才需求的雙重壓力下，對新承租的辦公室坪數需求增加近70%。展望2022，台北市中心商用不動產仍會是投資方首選，但符合疫後創新、科技整合需求的新市區大坪數商辦、科辦大樓；以及新北、桃園及中南部規劃良好的產業園區、科學園區，亦是各投資者投資數據中心、設置大型廠辦、物流中心的熱區，並隨地方政府對人才培育及居住開發規劃，或將逐漸成為吸引就業人才的綜合型發展熱區。

仲量聯行董事總經理趙正義解釋，疫情雖然重創各產業，但也讓全球所有產業均被迫進行一系列急速科技轉型，不論是對外銷售模式線上化、內部WFH遠距辦公系統、辦公空間ESG考量，對科技產品及科技服務的需求，都直接或間接地推升科技業產值，使得科技業在這波疫情後，釋出的職缺增加，對大坪數科辦總部、研發中心的辦公空間需求進而領先其他產業。

這份研究報告以全球主要國家辦公室市場為調查對象，結果顯示，在辦公室市場最成熟的美國，市場規模前25大的科技公司，自2020第二季至2021第三季期間，就新增了約600000個工作機會，帶領科技業整體員工規模從2020第二季的60萬上升至2021第三季的100萬。倍增的人力需求帶來的辦公空間需求，使得過去六季科技業承租的商辦面積達43萬坪，領先所有產業。

疫後市場競爭加劇，各產業無不卯足全力提升辦公環境吸引該產業頂尖人才，造成市區能滿足市場最新需求的新形態大樓供不應求，近乎滿租。此情形更因商辦主要房東-金融壽險業開始將原先預計釋出市場的新供給收為自用而加劇，科技業在無法於市區取得大坪數辦公空間的限制之下，對辦公空間需求被迫轉移至政府新規劃的非傳統核心地區，諸如內湖、南港、士北科等地。