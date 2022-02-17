線上學習家教媒合平台AmazingTalker獲得美金1550萬（約為新台幣4.3億元）A輪投資，投資人包含開發金(2883)旗下中華開發資本、集富亞洲（JAFCO Asia）及500 Global。新一輪資金將運用於海外拓展、擴大團隊規模，並持續深化教師服務以獲取更多新用戶，邁向全球最大線上學習家教媒合平台。

網路資訊時代下的學習變革已不再限於傳統課堂內，AmazingTalker在2017起即開始透過優化學生在線上挑選老師的過程，快速抓準市場需求。目前AmazingTalker的使用者遍佈全球190個國家和地區，五年來已累積超過百萬名學生及8000名全球家教，平台上至今已進行超過550萬堂升學、語言、音樂等線上課程。

本次A輪資金由中華開發資本領投，集富亞洲及500 Global跟投，總金額約為4.3億台幣。除持續深耕台灣市場外，新資金將專注於三大面向，包含擴展海外版圖至日本、南韓、東南亞及歐美等市場；強化數據分析和演算法等技術能力，逐步擴大團隊規模；以及優化媒合服務，以獲取更多教師和增加用戶數，持續打造全球最大的線上學習家教媒合平台。

AmazingTalker服務範圍遍及全球，短短幾年已快速將產品服務拓展至香港、西班牙、法國、美國等地，授課範圍橫跨多達60種語言，包括學科、專業科目與音樂等專業課程。未來也將插旗東北亞、東南亞及歐美等地，以打造「全球最大線上學習媒合平台」為目標。

截至目前，AmazingTalker 已獲億元台幣資金挹注，投資人包含中華開發資本、集富亞洲、500 Global、SparkLabs Taipei等投資人。AmazingTalker創業5年以來的營收年增長率近500％，2021年營收更首度突破新台幣10億元，增幅逾200％，成為華語圈第一大的線上學習家教媒合品牌，其中，6成營收來自海外市場。