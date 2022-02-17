據美國之音報導，聯邦法庭文件顯示，中國商人郭文貴在布里奇波特（Bridgeport）的一家美國破產法庭申請個人破產保護。路透社說，郭文貴在破產申請文件中列出的資產在5萬零1元到10萬美元之間，負債在1億到5億美元之間。

文件列出的針對郭文貴的債權人包括「太盟亞洲機會基金」（Pacific Alliance Asia Opportunity fund），後者聲稱對郭擁有大約2億5400萬美元的債權。

「太盟亞洲機會基金」控告郭文貴，追討郭在2008年到2011年間借得的價值8800萬美元的貸款，並為此與郭文貴在紐約州一家法庭打了4年的官司。

美國證券交易委員會去年9月指控3家隸屬郭文貴的媒體公司向投資人非法銷售股票和數位資產，並處以於5億3900萬美元的罰款。

除了在美國面對官司以外，郭文貴在中國被指控犯有賄賂、欺詐、洗錢、綁架和強姦等不法行為。據英國《獨立報》報導，郭文貴日前和美國極右翼智庫安全政策中心（Center for Security Policy）戰略政策高級分析師沃勒（ J. Michael Waller）連線時透露，他可能會去日本或者英國。