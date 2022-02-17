近日多位民眾上網抱怨，因被匡列隔離需自費入住防疫旅館，數萬元的費用讓有經濟壓力者吃不消，甚至還有人遭衛生局人員嗆「去借錢」。對此，藥師林士峰搬出衛福部部長陳時中今年1月14日所言「只要是被衛生所匡列的對象，不論是送到集中檢疫所或是防疫旅館，都不用額外收費」，狠酸收費的綠營縣市莫非是在「逆時中」？

林士峰15日在臉書發文指出，近日傳出不少民眾被匡列隔離入住防疫旅館，卻付不出數萬元費用的消息，例如有媒體就報導，一名屏東男子被逼住防疫旅館隔離，因付不出2.7萬元的費用，遭衛生局人員嗆「去借錢」。

林士峰表示，針對上述這類個案，屏東縣政府14日雖緊急開會研議，決定入住旅館1人1天補助500元，並於當日起開始實施，但上個月陳時中才特別強調，不管在哪裡隔離，只要是被匡列的對象，都不用另外收費，還特別重申這是全國一致的政策，沒有所謂的一國兩制。

對此，林士峰質疑，為什麼陳時中這項政策過了一個月之後，近期還會出現，新竹市、屏東縣有人被收費的狀況呢？而屏東縣府緊急開會之後，也只有補助，也沒有全額補助，這不是「逆時中」嗎？