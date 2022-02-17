小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電、英特爾（intel）互別苗頭！Intel宣布以54億美元收購高塔半導體，台積電董事會15日也核准逾5千億元資本預算。全球半導體製造掀擴產潮，中砂、光罩、精材等擴廠受惠股需求強勁、股價齊揚。

【1】台積電、英特爾全球擴廠激戰 肥了供應鏈

半導體大廠互別苗頭，Intel宣布以約54億美元現金，收購以色列晶片公司高塔半導體；台積電董事會15日亦核准資本預算209億4,417萬美元，約新台幣5,550億1,775萬元，及多項投資擴產相關議案，激勵其股價16日大漲2.05％，法人買超3,394張，半導體設備、耗材廠同步「嗨翻」。

【2】抽中現賺40萬！這檔上櫃承銷價760元 創史上新高

興櫃股王第三方支付廠商綠界科技16日舉辦上櫃前業績發表會，將於3月15日正式轉上櫃。綠界聚焦第三方支付業務，承銷價格暫訂為每股760元，打破先前力智589元紀錄，創上市櫃承銷價最高，競拍後實際承銷價有望上看千元。以綠界16日收盤價1,190元來算，價差高達430元，若抽中將有望賺逾40萬元。

【3】大陸科技業重鎮 蘇州疫情擴散 恐衝擊供應鏈

蘇州疫情持續蔓延，重挫當地工業園區，繼14日傳出台資半導體廠和艦和京元電旗下京隆科技染疫停產後，16日韓企三星電子蘇州廠、大陸電動車大廠理想汽車也傳出疫情。此外，京隆科技和大陸電動工具大廠寶時得新增多例確診。

【4】3月第一周有好消息 Gogoro 本季底赴美掛牌不變

電動機車新創業者Gogoro宣布將透過合併空殼公司Poema赴美那斯達克上市計畫，迄今已約五個月，Gogoro財務長Bruce Aitken於16日重申，對於今年第一季底前完成掛牌的目標沒有改變，希望3月第一周就會有新消息。

【5】普丁釋善意 拜登疑撤軍？美股漲跌互見

俄羅斯宣布將部分軍隊從俄烏邊境撤回基地，並表態願意與西方展開談判，令俄烏緊張情勢暫時緩解。但美國與其盟國警告，除非看到更明確撤軍證據，否則俄國入侵烏克蘭的威脅依然存在。周三（16日）道瓊指數下跌 54.57 點（或 0.16%）；那指下跌 15.66 點（或 0.11%）；費城半導體指數上漲 1.2 點（或 0.03%）。