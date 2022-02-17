台灣企業多屬中小規模，疫情爆發之後，中小企業（SMB）對數位轉型有相對的急迫感，在去年在家上班的期間，快速的學習適應遠距工作的相關生產工具，也在尋找能應用在小型會議室、行動辦公室的會議方案；以往想到視訊會議，許多人比較容易想到針對大型會議的視訊設備，但因為人數限制、社交距離等限制，已不能像過去一樣使用多人集會場所，也讓企業比以往更需要適合小型會議室，同時簡單易安裝的解決方案。

圓剛(2417)視訊影音設備考量到這樣的環境背景，產品的主要應用即在於中小型的會議空間，也適合在居家工作、行動辦公時使用，其中高畫質網路攝影機，不只提供1080p到4K的清晰影像，透過超廣角的特點更只需要一個鏡頭就能涵蓋整間會議室的畫面，要傳遞清晰的通訊，搭配AI降噪的麥克風喇叭也能讓會議順利進行，減少長時間佩戴耳機的不適；圓剛專為個人、中小型空間打造的系列產品皆通過ZOOM 和Barco的相容認證，力求推動傳統產業的數位轉型。

新北市警察局在2021年首度導入全面的視訊協作，在疫情仍不穩定的現在，警員不只要處理居家檢疫、疫情熱區的管控，也必須因應隨之興起的網路犯罪，圓剛科技作為新北市在地企業，為協助地方治安工作、提升執法效率，也在近期捐贈新北市警察局視訊設備，將企業方案應用於政府機關。

為協助新北市警察局，圓剛導入「PW315超廣角網路攝影機」和「AS311電話揚聲器」等視訊設備，新北市警察局表示，遠距通訊設備在機動性、清晰度和便利性上，很大程度幫助了，機動性上，因為新北市幅員遼闊，在255個單位建制的視訊設備，讓局長、各分局長官不管在何處進行活動，都能及時參加重大事件，調派指揮，清晰度上，除了高畫質的視訊外，AS311的遠距收音和AI降噪功能更是讓資訊不漏聽，資訊分享即時完整的重要設備，同時提供比佩戴耳機更為舒適的會議體驗。