《櫃買市場》濾能上櫃案審議通關 08:352022/02/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心中心審議通過濾能(6823)上櫃案。 濾能公司主要從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，董事長為黃銘文，推薦證券商係永豐金證券、富邦證券及宏遠證券，申請時資本額1億7762萬5000元；濾能公司109年營業收入為6億4755萬6000元，稅後盈餘為8345萬6000元，每股盈餘為6.82元；累計110年前3季營業收入為5億6026萬9000元，稅後盈餘為6308萬2000元，每股盈餘為3.54元。 《櫃買市場》達航上櫃案審議通關 《半導體》外資紛降價 穩懋好鬱卒 #濾能 #上櫃案 #稅後盈餘 #每股盈餘 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心15日審議通過達航科技上櫃案 18:482022/02/15 財經 《半導體》每股80.8元 強茂擬公開收購虹冠電、最高30％股權 08:352022/02/15 財經 正基上櫃案 今審議 04:102022/02/17 證券．權證 大成鋼新光鋼 權證有看頭 04:102022/02/15 證券．權證 《光電股》亞光挾多方成長動能 今年營運審慎樂觀 16:482022/02/15 財經 廣閎科今起公開申購 3月上櫃 04:102022/02/16 證券．權證 《電子零件》美而快偕子公司搭NFT風潮 樂看今年營運 09:092022/02/17 財經 《電子零件》摺疊機起跑 兆利拚營運超車去年 12:332022/02/16 財經 《電腦設備》光寶科去年每股賺6.01元 Q1拚年成長 16:312022/02/14 財經 達航濾能上櫃案 本周審議 04:102022/02/14 證券．權證 櫃買中心16日審議濾能公司上櫃案 09:292022/02/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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