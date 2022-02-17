關於國高中生上學時間，教育部長潘文忠15日回應表示，政策方向是「早自習讓學生自由參與」，高中生在第一節課開始（上午8時10分）前到校即可，國、高中生早自習及第8節輔導課不能考試，也會減少每學期朝會次數，預計3月初公布規範，111學年實施。對此，資深媒體人趙少康昨(16日)在臉書表示，支持延後到校，太早上課真的違反人性，他更曝光一段在台大讀書的遲到經驗。

趙少康提到，早就說過，第一堂課太早，會讓學生因此睡眠不足，根據美國的報告，的確會影響學習效果，也增加車禍發生機率，所以我認為教育部的新政策是正確的變革方向，太早上課真的違反人性，「還記得我在台大唸書的時候，修了一堂機構學，大家知道台大校園很大，從校外住處走到機械系館至少要20分鐘，有一次早上8點的課，稍微遲到了一點，就被教授唸了『你是春眠不覺曉啊』，當下真是覺得很不好意思」。

相比之下，趙少康認為，高中生就更痛苦了，在升學壓力下，台灣高中生上課時間動輒9個小時再加上晚上補習，回家洗漱完畢都快11點了，得趕快睡覺，因為隔天6點半就要起床趕7點半的早自習，可能連好好吃頓早餐的時間都不夠，天氣冷的時候更痛苦，不只讓學生一點安排時間的自主性都沒有，還很容易在上課時打瞌睡，尤其在這個年代，很多高中生晚上喜歡透過玩3C、在網路社群聊天來放鬆，早起難度更高。

因此趙少康說，樂見也支持教育部廢除早自習的決定，畢竟比起按表操課，培養學生自主性更重要，包括時間的安排、念書進度規劃等。至於有人主張延後到「9點半到校」，這就真的太晚了一些。他也要提醒，新制度不能上有政策下有對策，像是廢除了早自習，卻規定要在第三節課交考卷，反而讓學生必須利用下課時間寫考卷。面對部分反彈，學校也應該積極跟家長團體溝通協調，對還是決定提早到校的學生，必須確保他們學習或運動的安全性，另外，家長接送問題也應該先協調，才不會辜負這項政策的用意。

最後，趙少康喊話，保持改變的勇氣，讓教育制度與時俱進，才能讓台灣持續進步。該貼文曝光後，台北市議員游淑慧也現身留言表示，「自由決定參加自習，可讓家長和孩子自我考量家庭狀況和孩子特性...」、新北市議員葉元之也說「給學生充足的睡眠，尊重整體意願」。